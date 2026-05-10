El Ayuntamiento de Alicante proyecta un "gran parque" agrario de 123 hectáreas en La Condomina

El Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el Ayuntamiento de Alicante incluye un proyecto de recuperación de la huerta alicantina integrada en un "gran parque" de 123 hectáreas.

Se trata del Parque Agrario de la Huerta en La Condomina, una actuación que "combina la recuperación productiva del suelo agrario con el disfrute ciudadano y la preservación del valioso patrimonio histórico y paisajístico que caracteriza a este territorio".

El equipo de gobierno de la ciudad ultima la tramitación del borrador y documento inicial estratégico del PGE, el documento urbanístico que el consistorio ha calificado como el "más importante para la ciudad de los últimos 39 años", que define y regula el desarrollo social y económico y la dotación de infraestructuras, dotaciones y espacios libres para los próximos 20 años.

"Es un proyecto emblemático, ambicioso y sin precedentes en Alicante y un paradigma de nuestro modelo de ciudad, que apuesta por la recuperación y puesta en valor del patrimonio paisajístico y a la vez por la generación de nuevos focos de actividad económica atractiva y sostenible", ha señalado el edil de Urbanismo, Antonio Peral.

Así, ha resaltado que el Plan "triplica la superficie de zonas verdes de la ciudad y este parque, en concreto, destaca por su singularidad, ya que aúna la recuperación del paisaje y la actividad productiva de la huerta tradicional alicantina y la puesta en valor del patrimonio cultural asociado a la misma, en el que destacan las torres del siglo XVI declaradas Bien de Interés Cultural (BIC)".

En este sentido, el PGE propone una ordenación que "mantenga el equilibrio entre protección y activación", con un modelo orientado a la conservación activa del territorio.

El objetivo es mantener y proteger la huerta como un paisaje "vivo y productivo", al combinar la recuperación agrícola con usos compatibles de carácter terciario, dotacional, recreativo o turístico.

Propuesta de ordenación

El ámbito en el que se circunscribe este nuevo parque es el Área de Interés Cultural y Etnológico Horta d'Alacant, que constituye uno de los paisajes culturales y agrícolas "más significativos" del municipio, heredero del sistema de regadío de origen árabe y del conjunto defensivo de torres del siglo XVI.

Este territorio alberga una concentración de bienes patrimoniales, entre ellos 11 torres declaradas BIC, una extensa red hidráulica tradicional y numerosos caminos históricos y edificaciones de valor etnológico.

El ámbito del Parque Agrario delimita con los suelos urbanos consolidados de la Playa de San Juan y de la Condomina, al extenderse entre el núcleo histórico de Santa Faz, el Barranco de Lloixa, la avenida de Denia y las calles Caja de Ahorros y Locutor Vicente Hipólito.

La ordenación del ámbito delimitado como Parque Agrario, dadas sus "singulares" características culturales, paisajísticas y patrimoniales, deberá desarrollarse mediante un Plan Especial, instrumento "adecuado" para definir con detalle las condiciones de protección, puesta en valor y articulación de los ámbitos de actividad complementaria.

De las 153,97 hectáreas que conforman la totalidad del Parque Agrario y constituyen el ámbito del Plan Especial, hasta un 20% podrá destinarse al desarrollo de usos complementarios compatibles de carácter privativo, siempre bajo criterios estrictos de integración y preservación del paisaje agrario histórico.

Una de las características novedosas de este proyecto es el fomento de la recuperación de la actividad agrícola tradicional, mediante la atracción de actividad productiva y el desarrollo de programas educativos y sociales.

Protección del patrimonio

El PGE propone la delimitación de los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural y de los Bienes de Relevancia Local (BRL) incluidos en el ámbito, la integración de los elementos patrimoniales (torres, casas, molinos, alquerías y otros elementos) en un sistema unitario de paisaje cultural.

Asimismo, contempla la conservación y restauración de la red histórica de riego (brazales de Maigmona y San Roque, Hijuela de Ametler, acequias y balsas tradicionales) y la integración de estos recursos en un itinerario paisajístico e interpretativo que potencie su valor cultural, ambiental y educativo.

El PGE establece la restauración y adecuación de los itinerarios históricos de la huerta de Camí Vell d'Ametler, Camí de Reixes, Camí de la Huerta, Camí del Xiprer, Camí de la Cadena, entre otras, así como la recuperación del trazado de la Vía Dianium (Camino de la Creu de Pedra a Sant Joan) como corredor cultural y ecológico de ámbito supramunicipal.

También prevé el establecimiento de criterios unificados para cerramientos, vegetación, visibilidad de torres y señalización que garanticen la continuidad peatonal y ciclista y que permitan un acceso rodado controlado en algunos casos para la actividad productiva.

Integración urbana

La integración del nuevo parque en su entorno es "una de las prioridades" que marcará cualquier actuación en el ámbito. Una integración que, según el Ayuntamiento, tendrá en cuenta tanto el encaje del nuevo parque como el de las edificaciones preexistentes en el ámbito y el de los nuevos desarrollos previstos en la zona de borde.

Así, está prevista la identificación de las viviendas preexistentes dentro del ámbito del Parque y delimitación de una zona de ordenación específica con normativa propia.

En las zonas de borde del Parque Agrario podrán implantarse, de manera limitada y ordenada, actividades complementarias y compatibles como equipamientos deportivos privados de baja edificabilidad, que refuercen la relación entre la ciudad consolidada y la huerta, configurando un frente urbano de transición, integrado y de calidad.

Estas actuaciones se centrarán, fundamentalmente, en el eje conformado por la Avenida de Dénia, entre Condomina y La Sangueta, que se define en el PGE como un corredor de oportunidad metropolitana para la consolidación de un 'clúster de la salud', al combinar usos residenciales, dotacionales, sanitarios, asistenciales, deportivos y culturales.

Finalmente, en el acceso previsto en la zona sureste del Parque Agrario deberá integrarse una de las bolsas de aparcamiento disuasorio previstas en el marco del nuevo modelo de movilidad sostenible.

Este aparcamiento disuasorio actuará como punto de intercambio modal que facilite la llegada al parque mediante modos peatonales, ciclistas o transporte sostenible.