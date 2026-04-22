Un fallecido y un herido muy grave en el desplome de un andamio de obra en Benidorm

Un trabajador ha fallecido y otro ha resultado herido muy grave tras el desplome de un andamio en Benidorm. El suceso de este miércoles se ha producido en una obra situada en la calle Ibiza número 2, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso se ha recibido a las 10:49 horas y, por el momento, la intervención continúa en curso. Los servicios de emergencia trabajan en la zona ante la posibilidad de que pueda haber más personas afectadas entre los escombros.

El herido presenta un estado muy grave y se teme por su vida, mientras que el fallecido ha quedado atrapado tras el colapso de la estructura.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Benidorm, con un amplio dispositivo para asegurar la zona y participar en las labores de rescate. En concreto, han intervenido una unidad de mando de jefatura, un furgón de salvamentos varios y una autoescalera, junto a un sargento, un cabo y seis bomberos.

Los bomberos han señalado que se desconoce si podría haber más heridos, por lo que las labores de búsqueda continúan. Por ello, la información se irá actualizando conforme avancen los trabajos en el lugar del suceso.

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