'Firauto y Sobre 2 Ruedas' regresan a Alicante con 48 marcas, 2.500 vehículos y 1.000 motocicletas

El recinto de IFA - Fira Alacant se prepara para convertirse, del 24 al 26 de abril, en el gran escaparate del motor en la provincia con la celebración conjunta de Firauto y Sobre 2 Ruedas.

Durante tres días, el evento reunirá a concesionarios, fabricantes y aficionados en un espacio donde analizar tendencias, explorar las últimas novedades del mercado y acceder a una amplia oferta de vehículos nuevos y de ocasión en condiciones competitivas.

En palabras de Alejandro Morant, director general de IFA - Fira Alacant: "La respuesta del sector y la presencia de un amplio número de marcas y distribuidores vuelven a poner de manifiesto que estas ferias son una cita de referencia para el mundo del motor".

Durante los tres días de celebración, los dos pabellones del recinto ferial reunirán una variada exposición de vehículos y marcas, ofreciendo al visitante una experiencia completa para conocer de cerca las últimas propuestas del mercado y elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades, gustos y presupuesto.

Firauto & Sobre 2 Ruedas contarán con una amplia presencia de firmas destacadas del sector, que mostrarán al público sus modelos más recientes, innovaciones tecnológicas y una completa selección de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. En el área de automoción estarán presentes 47 marcas como Audi, BMW, BYD, Cenntro, Changan, Citroën, Cupra, Dacia, DFSK Seres, DS, Ebro, EVO, Ford, Foton Pick Up, Honda Automóviles, Hyundai, Jaecoo, Jaguar, KGM, Kia, Land Rover, Leap Motor, Lexus, Link Co, Livan, Maxus, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Seres, Škoda, Subaru, Suzuki, SWM, Toyota, Volkswagen, Volvo y Xev.

Por su parte, la zona dedicada a las dos ruedas reunirá motocicletas, scooters y accesorios, completando una oferta pensada para todos los aficionados al motociclismo.

En este espacio participarán 48 marcas como Ducati, Aixam, Aprilia, Aricc, Benelli, Beta, BMW motos, CF Motos, Cyclone, Felo, Gas Gas, Honda Motos, Horwin, Indian Motorcycles, Kawasaki, Keeway, Kove, KTM, Kymco, Letbe, Macbor, MBP, Mega Minauto, Moto Guzzi, Nerua, Next, Peugeot, Piaggio, Polaris, QJmotor, Rieju, Royal Enfield, Salvetec, Segway, Silence, Super Soco, Suzuki, SYM, Triumph, UM Motorcycles, Velca, Vespa, Voge, Wottan, Yadea, Yamaha, Zero Motorcycles y Zontes.

A lo largo del fin de semana, IFA Fira-Alacant volverá a reunir en un único espacio la mayor oferta del motor de la provincia, facilitando a los visitantes la posibilidad de ver, comparar y valorar diferentes opciones con el asesoramiento directo de profesionales del sector.

Una oportunidad única tanto para quienes desean informarse como para quienes buscan cerrar la compra de un coche o una moto en condiciones ventajosas.

Con esta nueva convocatoria, Firauto & Sobre 2 Ruedas reafirman su papel como citas clave dentro del calendario ferial de IFA Fira-Alacant impulsando la actividad comercial del sector y acercando al público las principales tendencias y novedades del mundo de la automoción y el motociclismo.

Entradas y horarios

Las entradas para Firauto & Sobre 2 Ruedas podrán adquirirse en la taquilla física de IFA – Fira Alacant durante los días de la feria. No obstante, los visitantes que adquieran su entrada anticipada podrán disfrutar de un precio reducido de 4 euros. Esta entrada es válida para un único día y para una sola persona. Además, los menores de 12 años podrán acceder gratuitamente al evento.

El horario de la feria es viernes y sábado de 10:00h. a 20:30h. y domingo de 10:00h. a 20:00h