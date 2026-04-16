Un médico alicantino, en estado crítico tras ser atacado por un tiburón durante su luna de miel en Maldivas

Un joven médico alicantino permanece ingresado en estado crítico tras sufrir el ataque de un tiburón durante su luna de miel en Maldivas.

El herido, Borja, de 31 años y facultativo adjunto en el servicio de Ginecología del Hospital General Universitario Doctor Balmis, se encontraba de viaje de novios junto a su esposa, Ana, tras haber contraído matrimonio recientemente en España, como ha adelantado Mediterráneo.

El incidente tuvo lugar durante una actividad acuática organizada en el atolón de Kooddoo, una de las zonas más frecuentadas por turistas en el archipiélago.

Según relatan fuentes cercanas a la familia de la joven, el ataque fue de una violencia extrema. El animal le provocó la amputación de gran parte de la pierna en un solo mordisco, afectando gravemente a los vasos sanguíneos.

Tras una primera atención en un centro sanitario local, el herido fue trasladado al Hospital ADK, en la capital del país, donde permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos con soporte vital y tras haber recibido múltiples transfusiones de sangre.

Las mismas fuentes, citadas por Mediterráneo, han denunciado una posible negligencia por parte de la empresa organizadora de la excursión, a la que acusan de actuar con "imprudencia" en el desarrollo de la actividad.

La esposa del afectado ya habría interpuesto una denuncia ante las autoridades locales para esclarecer las circunstancias del suceso.

Desde el entorno familiar también se ha expresado preocupación por las condiciones sanitarias del país, que consideran limitadas ante la gravedad del caso. Por este motivo, allegados de la pareja se han desplazado hasta Maldivas para acompañarlos y seguir de cerca la evolución médica.

Por su parte, fuentes del Hospital General Universitario Doctor Balmis han trasladado su apoyo al profesional afectado.

Aunque todavía no se ha determinado con exactitud la especie responsable del ataque, la magnitud de las heridas ha llevado a los expertos a contemplar distintas posibilidades dentro de los grandes depredadores marinos, señalando a un tiburón blanco o toro como posible responsable del ataque.

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