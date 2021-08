La vicealcaldesa de Alicante: "Ximo Puig no gestiona la pandemia. Solo cierra bares y arruina negocios"

La vicealcaldesa de Alicante: "Ximo Puig no gestiona la pandemia".

La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, ha cargado duramente contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la denuncia presentada contra él por los representantes del sector de la hostelería, restauración y ocio de Alicante por decretar el toque de queda y cerrar los negocios sin contar con el aval de un comité de expertos.

“Puig y la consellera Ana Barceló tienen que aclarar a los representantes de los sectores afectados y toda la sociedad valenciana si hay un comité de expertos que avala sus medidas y de lo contrario dimitir” ha afirmado la responsable municipal alicantina.

En su opinión, “Puig no está gestionando la pandemia. Solo ha cerrado bares, arruinado negocios y colapsado la Atención Primaria en plena temporada alta turística” ha afirmado Sánchez tras la denuncia de los hosteleros este lunes en una comparecencia pública en la que pidieron la dimisión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

En concreto, empresarios del ocio y la restauración airearon un escrito de Presidencia en el que se aseguraba que no existía un comité de expertos fijo para decidir sobre las restricciones, y que el presidente se iba reuniendo con quien consideraba oportuno. Al no ser encuentros de carácter oficial, no existen actas de estas reuniones.

“Empezaron culpando de la pandemia a los médicos por sus viajes y ahora se manifiestan de nuevo las dudas sobre la existencia de un Comité de expertos. Mienten sobre este asunto como ya hicieron en su día los correligionarios de Ximo Puig, Pedro Sánchez y Salvador Illa”, ha manifestado la vicealcaldesa ante la denuncia de los hosteleros.

“Puig vive en su Matrix particular de fechas y anuncios de inmunización de la Comunidad, mientras la realidad sitúa a Alicante, Valencia y Castellón a la cola de España en vacunación”, ha afirmado la responsable municipal.

En este sentido, Sánchez ha reprochado al presidente de la Generalitat que esta pasada semana se falsearan los datos sobre vacunación y tuvieran que suspender el viernes la inoculación voluntaria en Ciudad de la Luz por falta de dosis al verse desbordados.

“La improvisación y la ineficacia son una constante de Sanidad, que en plena quinta ola de la pandemia, decidió suspender las vacunaciones en Alicante los viernes y sábados de agosto”, ha criticado la vicealcaldesa alicantina.

Sánchez ha subrayado que “el tripartito de Puig y Oltra ha aplicado las medidas restrictivas más duras del país, con cierre perimetral que empezó en noviembre, toques de queda y recortes al sector turístico, pero los resultados están a la cola de España”.

