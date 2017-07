Johnson acusa a la UE de "extorsionar" a Reino Unido con la factura del 'brexit'

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, ha declarado que la Unión Europea "extorsiona" al Reino Unido con la factura que se exige pagar a los británicos para que se han cargo de los gastos del divorcio, según recoge Sky News.

Cuando se le preguntó ante la Cámara de los Comunes si debía decirle a Bruselas 'go whistle', una expresión inglesa empleada cuando exiges algo pero no esperas conseguirlo, el Secretario de Exteriores dijo que "creo que las sumas que he visto... me parecen extorsivas y creo que el 'go whistle' es una expresión totalmente apropiada".

Sobre este asunto, Johnson ha señalado que Reino Unido lleva gastado en la factura del divorcio decenas de miles de millones de euros. La mayoría de la cuantía ha ido destinada para cubrir una parte de los futuros compromisos presupuestarios contraídos por la UE mientras era miembro.

Boris Johnson también ha señalado que el Gobierno británico no ha hecho planes para un brexit duro porque el Reino Unido obtendrá un "gran acuerdo" en las negociaciones con Europa.

