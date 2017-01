Ryan Mason permanece "estable" tras ser operado en el cráneo tras un cabezazo ante el Chelsea

Ryan Mason, jugador del Hull City que se lesionó este domingo en el partido contra el Chelsea, ha sido intervenido quirúrgicamente de una fractura craneal, informó su club en un comunicado.

"El club confirma que Ryan Mason sufrió una fractura de cráneo en el partido contra el Chelsea de esta tarde", anuncia el Hull, quien explica que fue inmediatamente trasladado al hospital de St. Mary, donde fue operado.

Mirror Football are currently the only source reporting Ryan Mason is fighting for his life, disgusting if clickbaitpic.twitter.com/zeZ3lZbhsx