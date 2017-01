Un jugador del Hull City se debate entre la vida y la muerte tras un cabezazo ante el Chelsea

El futbolista del Hull City Ryan Mason está entre la vida y la muerte, según informa el diario inglés 'Mirror', después de que tuviera un fuerte cabezazo con Gary Cahill en el partido de Premier League que enfrentó al Chelsea y el Hull City en Stamford Bridge (2-0).

El choque, bastante aparatoso, se produjo nada más comenzar el partido y obligó a que Mason fuera atendido sobre el césped del estadio londinense unos 10 minutos. En un centro al área, Cahill fue a rematar de cabeza pero acabó golpeando al centrocampista del Hull, que rápidamente cayó al césped con muchos síntomas de dolor. El jugador tendría una fractura de cráneo y una hemorragia interna en el cerebro.

Mirror Football are currently the only source reporting Ryan Mason is fighting for his life, disgusting if clickbaitpic.twitter.com/zeZ3lZbhsx