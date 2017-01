Guardiola da lecciones de periodismo: "Eres de la BBC, habla de fútbol, no de árbitros”

Sigue sin salir de su crisis el Manchester City de Guardiola. Este sábado empató ante el Tottenham en el Etihad (2-2) y eso que llegó a ir ganando por 2-0, resultado que acabó desperdiciando en la segunda parte.

El momento, sin ser límite, si que está desconcertando al técnico catalán, incapaz de sacar lo mejor de un City que a día de hoy está fuera de puestos Champions, en la quinta plaza, a un punto del cuarto clasificado, el Arsenal (que tiene un partido menos), y a nueve puntos del líder, el Chelsea de Conte que también tiene un encuentro menos.

Como es habitual en Inglaterra, tras el partido los técnicos analizan el partido y después del empate ante el Tottenham de Mauricio Pochettino, un periodista de la BBC preguntó a Pep Guardiola. El profesional quiso empezar su entrevista con las decisiones del árbitro en un partido que no fue del todo polémica pero que si tuvo alguna que otra acción dudosa. Le preguntaba sobre un posible penalti a Sterling que el colegiado no pitó. La siguiente jugada fue el 2-2 del equipo londinense.

“¿La primera pregunta es sobre el árbitro?", le respondía Guardiola al periodista tras escuchar su pregunta. "Esto es la BBC, tiene prestigio. Deberíais hablar sobre fútbol, no del árbitro”, añadió el exentrenador del Barcelona, al que se le vio molesto y que soltó una risa irónica.

"Creamos más ocasiones, concedimos pocas, pero no hemos sido capaces de ganar, y otra vez los detalles estuvieron en nuestra contra”, explicó el técnico del City, que sólo ha logrado nueve victorias en sus últimos 23 partidos oficiales. "Cuando hacemos una mierda de partido lo digo, pero hoy no ha sido así", siguió relatando. “Estamos tristes por el resultado pero muy orgulloso por lo que hicimos. Los jugadores no merecen esto otra vez", concluyó el entrenador catalán.