En datos: así sobrevivió el Madrid de Zidane a las "jodidas" lesiones

"Estoy jodido por las lesiones, necesitamos soluciones". Tras las lesiones de Marcelo y Modric en el partido ante el Málaga del pasado sábado (ambos estarán un mes aproximadamente fuera), Zidane acababa desesperado ante tanta mala suerte. El técnico francés ha tenido que luchar contra la larga plaga de lesiones que lleva martirizando al Madrid desde el inicio de la temporada. Todos sus jugadores excepto cinco (los dos porteros suplentes, Casilla y Yáñez, Nacho, Asensio y Mariano) han estado KO en algún momento desde finales de agosto.

Con este panorama era normal que antes o después Zidane acabara explotando. Y lo hizo cuando más pueden dolerle las nuevas bajas, ya que pierde a dos titulares indiscutibles como Marcelo y Modric para un tramo importante de la temporada. "Estoy preocupado por las lesiones, porque nos llegan muchos partidos importantes y tenemos muchas bajas", comentó el francés. Justo al final de la primera vuelta de Liga, al Madrid le llega un calendario apretadísimo, mucho más duro si este miércoles (21:15 horas) remonta ante el Celta de Vigo en cuartos de Copa. Si es así, se le añadirán dos partidos más (ida y vuelta de semifinales) a los ya complicados duelos de Liga: Real Sociedad (domingo 29 en el Bernabéu), Celta de Vigo (domingo 5 de febrero en Balaídos) y Osasuna (domingo 12 de febrero, en El Sadar). Después ya llegará la Champions.

A estos inmediatos partidos se enfrenta Zidane sin cinco teóricos titulares: Pepe, Marcelo, Carvajal, Modric y Bale. No son los únicos que han estado en el dique seco en algún momento de los últimos cinco meses, lo que se lleva de temporada. Al contrario. Son muy pocas las excepciones de jugadores que no se lesionaron, concretamente cinco: los dos porteros suplentes, Kiko Casilla y Rubén Yáñez, Mariano, Marco Asensio y Nacho. Todos los demás, incluido el once tipo de Zidane (por ejemplo, el que jugó en Milán la final de Champions), han estado en la enfermería.

Lesión por lesión

De todos los lesionados (19), habría que dividirlos en varios grupos. Por ejemplo, aquellos que se lesionaron en el final de la temporada pasada, como es el caso de Keylor Navas, o el de Cristiano Ronaldo, 'roto' tras el rodillazo de Payet en la final de la Eurocopa. El portero 'tico' se incorporó a finales de septiembre en Dortmund y su primera jornada de Liga fue la séptima y el actual Balón de Oro se perdió las primeras dos jornadas de Liga, además de toda la pretemporada. Desde ese momento, Cristiano acumula 2.154 minutos sin sufrir ninguna lesión, pero no son minutos consecutivos, es decir, partidos seguidos, ya que descansó en algunos partidos.

Esa cifra de minutos del portugués es la más alta, a excepción de la de Carvajal, de un jugador del Real Madrid sin sufrir una lesión. El lateral de Leganés ha caído este fin de semana tras 2.490 minutos (todos los jugados esta temporada). Carvajal, que prácticamente no tenía recambio ante las malas actuaciones de Danilo, no había sufrido ninguna lesión esta temporada y cuando no había jugado era sencillamente por sanción o decisión técnica. Otro jugador clave como es Marcelo también cayó en el duelo ante el Málaga. Lo hizo tras 1.570 minutos jugados, que son la traducción de diez partidos consecutivos disputados. Que el brasileño pudiera acabar lesionado era casi una cosa esperada: solo descansó en tres encuentros desde que se recuperara de su anterior lesión, que le dejó fuera tres partidos a finales de septiembre.

Si seguimos en defensa, Varane también estuvo fuera, aunque su baja no se notara tanto, ya que solo se perdió un partido de Liga, ante el Sporting en el Bernabéu. Más grave fue la baja de Sergio Ramos, que además de perderse el Real Madrid - Sevilla de Copa, también estuvo ausente entre octubre y noviembre por un esguince de rodilla que se hizo con la selección española. Aunque, eso sí, sin duda el jugador que más ha sufrido las lesiones en la línea defensiva ha sido Pepe. Son ya cuatro los diferentes periodos en los que el central portugués ha estado fuera. Primero, al inicio de temporada, perdiéndose el debut liguero en Anoeta. Después a mediados de septiembre, más tarde a inicios de noviembre y por último ahora. Pepe no ha jugado ni un solo minuto en lo que va de 2017.

También sufrió mucho la plaga de lesiones el centro del campo del Madrid, con Modric, Casemiro y Kroos cayendo en situaciones claves que Zidane pudo resolver. Sin duda, la baja que más se notó fue la del brasileño. Su fisura en el peroné izquierdo en el partido ante el Espanyol le obligó a estar 14 partidos fuera y en la primera época el Madrid lo notó mucho. Fue la etapa de los cuatro empates consecutivos, ante Villarreal, Las Palmas, Dortmund y Eibar. Tras su recuperación, Casemiro ha sido titular en todos los partidos.

Por otro lado, Modric también acabó lesionado en el duelo del pasado Málaga. Dejó el total de minutos seguidos sin sufrir molestias en 1.128, el tiempo que fue desde su anterior lesión (estuvo todo el mes de octubre fuera) hasta ahora, un periodo en el que solo descansó en dos partidos: ante la Cultural Leonesa y ante el Sevilla. La otra gran figura del centro del campo, Toni Kroos, acumula por ahora 1.645 minutos sin lesionarse. La última vez que se 'rompió' el alemán fue a inicios de noviembre, lo que le obligó a perderse duelos tan importantes como el derbi ante el Atlético o el Clásico ante el Barcelona.

En la misma situación estuvo Morata, que se lesionó con España y se perdió los partidos del Calderón y Camp Nou. En el primero de esos dos duelos sí estuvo Bale, que jugó los 90 minutos en el primero, pero no en el segundo. El galés se lesionó en Lisboa y desde entonces no ha vuelto a jugar. Lleva más de dos meses (13 partidos) fuera y su reaparición parece no tener fecha. Lo máximo de minutos que había acumulado sin lesionarse el galés habían sido 1.255. Su compañero de la BBC, Karim Benzema, salió tocado del primer partido de la temporada, la Supercopa de Europa, y se perdió los dos primeros partidos oficiales de la temporada. Más tarde también se perdería el duelo ante el Leganés de Liga por lesión. Desde entonces, 772 minutos viviendo siempre en el alambre.

Revulsivos como James, Lucas Vázquez o Isco también cayeron. El colombiano lo ha hecho recientemente, tras el partido contra el Granada y cuando mejor estaba, después de un gran partido ante el Sevilla en la ida de octavos de Copa. Llevaba 1.343 minutos seguidos sin notar molestias. 23 minutos menos fue los que sumó Lucas Vázquez, cada vez con un papel mayor también gracias a las lesiones de sus compañeros. El canterano blanco acabó agotado tras el Mundial de Clubes y tuvo que perderse los primeros partidos de este año. Por su parte, Isco estuvo fuera en el principio de temporada por un esguince de tobillo y hace pocos días unas molestias musculares le apartaron durante dos encuentros.

Con todo esto, se antoja casi como un milagro que el Madrid haya llegado al final de la primera vuelta como líder, con un punto de ventaja sobre el Sevilla, dos sobre el Barcelona y un partido menos. Quizá todos estos datos puedan llegar a que el aficionado madridista pueda comprender que en algún momento su equipo no puede dar más, porque el equipo continuamente se modifica. A Zidane, además de entrenador, también le podrían considerar malabarista, porque en los últimos meses casi se ha dedicado más a lo segundo que a lo primero. Eso sí, el Madrid poco puede llorar, porque para eso es el Madrid. Si no tienes a tu once titular, tienes a otros onces que son perfectamente válidos para ser campeón.