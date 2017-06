El bombo de Manolo aparece sano y salvo gracias a la Policía

"Me han llamado para decirme que les han forzado el coche. Les han quitado el bombo, las gorras y todo... [...] Estoy muy disgustado", lloraba Manuel Cáceres Artesero frente a las cámaras televisivas este miércoles. El popular Manolo el del bombo no podía digerir que su inseparable instrumento, que había prestado a unas jóvenes, se encontraba en paradero desconocido antes del amistoso entre la selección española de fútbol y la de Colombia en Murcia. El robo había sido irremediable y quizá no volviese a tocar ese bombo, el original, nunca más. Aun así, dicen que siempre hay esperanza, y esta vez no ha sido una excepción: el objeto de culto de la hinchada de La Roja ya ha aparecido.

¡¡Ya hemos recuperado el bombo de Manolo gracias a la colaboración ciudadana!! En breve, testimonio gráfico 🥁.#ToBeContinuedhttps://t.co/3CMsNe3wXK — Policía Nacional (@policia) 8 de junio de 2017

La Policía, con la inestimable colaboración ciudadana, ha logrado recuperar el bombo de Manolo horas después de que éste fuese sustraído. Así lo anunciaron las fuerzas del orden en Twitter, donde la Armada colgó un vídeo en el que puede verse cómo reapareció el objeto. Esta red social ha sido fuente de numerosos comentarios en cuanto se conoció el robo del instrumento. Unos se acordaron de Piqué ("Seguro que está involucrado"), otros del PP ("En la sede están viendo el partido de España y se oye un bombo. ¿Me has oído, Manolo?") y los de más allá hasta del fin del mundo ("La civilización, tal como la conocemos, camina hacia su destrucción").

Querido Manolo, la Armada Española ha recuperado tu bombo y deseamos que vuelva a sonar de nuevo apoyando a la Selección @Sefutbol@policiapic.twitter.com/w0OjBtfLjH — Armada Española (@Armada_esp) 8 de junio de 2017

El pobre Manolo se llegó a disculpar con todo el país y dejó claro que seguirá animando a España "hasta que el público quiera". Las inmensas muestras de cariño que recibió el aficionado valenciano cuando terminó el amistoso de la selección en la Nueva Condomina (2-2), en el que reaparecía tras unos problemas de salud, no acabaron cayendo en saco roto. El bombo está de vuelta y Manolo lo tocará, como siempre, hasta hartarse.