Diego Costa revela que le han echado del Chelsea por SMS y Piqué acusa otra vez a los medios

La resaca del España 2 - Colombia 2 fue extrañamente áspera este miércoles por la noche en el estadio murciano de La Nueva Condomina. Después de que Morata evitase la primera derrota de Lopeteguicomo seleccionador y el respetable se marchase contento por la reacción española (los españoles, aproximadamente la mitad del graderío) y la demostración de liderazgo y calidad de James Rodríguez (los numerosos colombianos presentes), algunos futbolistas hicieron olvidar rápidamente el encuentro en la zona mixta.

Primero fue el delantero hispano-brasileño de la Selección, Diego Costa, que no jugó pero explotó cuando le preguntaron por su futuro: "He recibido un simple mensajito en plan jefe al móvil de Conte en el que dice que no cuenta conmigo para la próxima temporada. Será porque lo he hecho mal este año... Es una vergüenza. Ya le he reenviado el mensaje a la gente del club para que decidan pero, vamos, que está claro que el entrenador no cuenta conmigo y no me quiere allí. Estoy en el mercado y por tanto busco equipo".

Muy enojado, el futbolista añadió: "Si el entrenador no cuenta contigo, hay que salir sí o sí... Me tienen que vender en las rebajas... Volver al Atlético sería bonito, pero hay que pensar todo. Hay Mundial y hay que pensar. Necesito jugar. Estar cuatro o cinco meses sin jugar es complicado, pero la gente sabe que quiero mucho a los compañeros del Atlético, me encanta vivir en Madrid... ".

"Esto es noticia porque queréis vosotros"

Gerard Piqué también se fue enfadado de la zona mixta. Preguntado sobre los pitos que vuelve a recibir cuando juega con la Selección, se encaró primero con los medios televisivos a quienes culpó en parte de esta situación: "¿Por qué le dais tanta bola?¿Por qué no habláis más de fútbol? Esto es noticia porque queréis vosotros. Vosotros hacéis importante esto y hacéis que me vuelvan a silbar. La gente ya no pitaba. No es por la independencia, ¿me habéis escuchado pronunciarme sobre esto alguna vez? Vosotros hacéis las encuestas y hacéis que me vuelvan a pitar", dijo el central del Barça.

Después fue repreguntado por los motivos de los pitos: "Lo he respondido 20 veces", dijo, "mirad la hemeroteca. Lo he dicho 1000 veces. Siempre es más de lo mismo, el país es gente del Barça y gente del Madrid y estos se sienten molestos por mis declaraciones. Lo he dicho mil veces y me cansa. No soy valiente, solo digo lo que pienso. Si le gusta a la gente bien, si no pues nada".

Por último, el magnífico central culé se acercó a las radios, donde escuchó la misma pregunta. "He respondido 1.000 veces a esto", repitió antes de marcharse sin más palabras.