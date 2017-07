La policía interviene para defender a Andreíta de acoso

La expectación que ha generado el 18 cumpleaños de Andrea Janeiro ha provocado que hasta la policía se haya visto obligada a intervenir. La hija de Belén Esteban (43 años) y Jesulín de Ubrique (43) celebraba su mayoría de edad este 20 de julio y era la primera vez que el rostro de la joven se veía sin pixelar. (Hasta ahora los medios de comunicación estaban obligados a taparlo según la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y se inundaron de comentarios y mensajes despectivos hacia la primogénita del torero. En cuestión de segundos Andreíta se convirtió en trending topic.

Tal ha sido el acoso y derribo que incluso la Policía Nacional ha tomado cartas en el asunto. "Las redes están repletas de bellezones, mentes privilegiadas y sabios de mil y una ciencias... que hoy convierten a una adolescente en #TT", ha escrito de manera irónica en su perfil de Twitter a la vez que pedía respeto por Andrea.

Las redes están repletas de bellezones, mentes privilegiadas y sabios de mil y una ciencias... que hoy convierten a una adolescente en #TT pic.twitter.com/JZCcKr8Vof — Policía Nacional (@policia) 20 de julio de 2017

A este mensaje se han unido muchas personas que también han pedido que se frene la crueldad con la que se está juzgando a la hija de la 'princesa del pueblo'. "¡Respeto por favor! aunque acaba de cumplir 18 años ¡sigue siendo una niña!. Tengo una hija de su edad y se me pone la piel de gallina leer todo", asegura una madre. "Me aterra leer comentarios en Twitter que en realidad suponen bullying en toda regla. No puede ser mas acertado vuestro tweet", escribe otra tuitera respondiendo la mensaje de la policía.

Sin embargo, muchos otros piensan que la culpa de todo la tiene Belén Esteban por haber colocado a su hija en el disparadero. Desde que naciera su madre no ha parado de hablar de ella en los medios de comunicación. Una vez incluso se atrevió a enseñar una imagen de ella cuando era aún pequeña. "El Defensor del Menor tenía que haber actuado hace mucho tiempo porque esta niña ha sido expuesta su vida en televisión desde que nació", aseguran en Twitter.

Andrea Janeiro ya ha manifestado, por boca de su madre claro, que a ella no le interesan ni la fama ni la popularidad. Quiere llevar una vida 'normal' alejada de las revistas de corazón. De hecho, ya tiene las maletas hechas para trasladarse a vivir a Londres donde planea continuar con sus estudios universitarios y así no convertirse en el centro de atención medíática. Pero poner tierra de por medio parece que no le facilitará las cosas, ya que un buen número de fotógrafos piensa viajar con ella para seguir sus pasos en la capital británica.

