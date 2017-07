A Aída se le queda pequeña España y prepara su asalto a la televisión italiana

Aída Nizar (42 años) prepara su salto internacional. La colaboradora de televisión más polémica de todos los tiempos planea su entrada en Gran Fratello VIP, el Gran Hermano italiano. Aunque no es la primera vez que intenta concursar en el reality, ya que en otoño del pasado año también se comentó su posible participación, esta vez parece que va en serio. La vallisoletana está aprendiendo italiano para que el idioma no se una barrera entre ella y sus compañeros de programa, en caso de ser una de las habitantes de la casa más famosa. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Aída lleva unos meses perfeccionando su italiano. Sin embargo, el pasado 15 de julio comenzó clases intensivas de esta lengua para llegar a tiempo a la emisión de la segunda edición del formato, que según lo previsto se estrenará entre septiembre y octubre en el país de Pinocho.

Aída asiste a una academia en Madrid para formarse y las clases se las imparte una profesora nativa, que por cierto, está encantada con ella como han comentado a este periódico. No comparte aula con el resto de alumnos sino que recibe la materia, que cuesta entre 20 o 30 euros la hora, de manera particular. Algunos medios italianos ya han comenzado a hacer sus quinielas sobre los nombres de los posibles inquilinos a la casa más espiada de Italia. De momento, entre ellos, no se encuentra el de Aída, aunque las listas no están cerradas aún. "Aída Nizar no se presenta, la eligen. No sólo sé italiano a la perfección. También sé árabe e inglés", ha afirmado cuando EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella.

Se ha hablado mucho en los últimos días de la participación de la colaboradora en otro formato: Mad in Spain, el nuevo programa que estrena Telecinco este domingo 23 de julio que presentarán Jordi González (54) y Nuria Marin. Una especie de Moros y Cristianos, en el que la de Valladolid pretende ser tertuliana. Pero de momento no parece que vayan a contar con ella. Tampoco la quisieron en dos realities, uno americano y otro inglés: "Lástima que aceptan ir incluso gratis a tantos programas abaraten el mundo televisivo de los profesionales que nos dejamos la piel trabajando haciendo líder absolutamente siempre los formatos en los que hemos participado".

Nunca ha ocultado que uno de sus grandes sueños sería poder trabajar en la televisión, un medio que le apasiona y para el que, según ella, posee grandes dotes al considerarse a si misma una "gran comunicadora". Aída es toda una experta en televisión. La última vez que apareció en un programa fue este mismo año. La de Valladolid concursó en la edición de famosos de la casa de Guadalix de la Sierra, siendo la cuarta expulsada con un 70 por ciento de los votos. Su actitud tanto dentro como fuera fue muy comentada. Una pelea en plató con Mariano Navarro, el marido de Irma Soriano, terminó en los tribunales. La tensión fue in crescendo y el hombre propinó una bofetada en la cara a Aída. La justicia se ha pronunciado al respecto hace un par de semanas y le ha dado la razón a la vallisoletana.

Aída disfruta ahora de unas vacaciones en Ibiza como ella misma está narrando a través de sus redes sociales. Ha publicado imágenes a bordo de un barco o tomando el sol en la piscina en un lujoso hotel situado en la zona de Talamanca. El repetitivo hastag en sus instantáneas es "adoro mi vida".