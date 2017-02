El día en el que el vicesecretario del PP Maíllo pidió la mano de Aída Nízar y su madre dijo que no

"Martínez Maíllo le pidió mi mano a mi madre". Así revelaba ante las cámaras, en directo, la relación sentimental que supuestamente mantuvieron Aída Nízar (41 años) y el vicesecretario general de Organización del Partido Popular. La vallisoletana fue expulsada ayer de la casa de GH Vip y durante la entrevista con Jordi González soltaba el bombazo. Además, reconocía que "es uno de los mejores hombres que han pasado por mi vida y me alegro mucho que sea la mano derecha de Mariano Rajoy".

Ya en el año 2003, la revista Qué me dices! publicó en su portada los rostros de la estudiante de derecho y el político y se hacía eco de los rumores sobre el supuesto idilio entre ambos. La publicación aprovechó la entrada en la casa de Gran Hermano de la tertuliana para sacar a la luz la relación con el popular. Y es que la de Valladolid se refirió al miembro del PP como "un desgraciado" estando dentro del concurso, lo propició que los medios quisieran conocer la versión de Maíllo. El político negó en aquel momento conocer siquiera a Aída, pero apenas siete días después rectificaba y afirmaba conocer a Nízar " desde hace tiempo".

Por aquella época, la estrecha relación entre ambos quedó patente por un gesto del político. Maíllo invitó a la gran hermana a su toma de posesión cuando aún ejercía su cargo para la provincia de Zamora. Una fotografía atestigua la asistencia de Aída al acto y el propio popular aceptó que la había "invitado verbalmente a la cita debido a que se conocían desde hace mucho".

La tertuliana afirmó anoche ante Jordi González que su relación con el 'número tres' del PP duró año y medio pero que "no estaba suficientemente enamorada de él" para dar el paso. Sin embargo, aseguró que el político sí tenía fuertes sentimientos hacia ella y por eso decidió reunirse con María Ángeles Delgado, su madre, para pedirle la mano de forma oficial, a lo que la progenitora de Aída se negó a aceptar porque no veía a su hija enamorada. "Maíllo me preguntaba qué tenía que hacer para conquistar a mi niña", reveló la madre de la concursante en el plató.

Esta noticia llega en una fecha clave para los compañeros de partido de Maíllo, ya que este mismo fin de semana se celebra el Congreso del PP en el que este asunto tiene todas las papeletas para convertirse en el comentario 'chismoso' de los corrillos populares.