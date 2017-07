Descubrimos a Penelope Chilvers, la mujer que calza a una futura reina

Ser reina, princesa o duquesa no siempre significa tener que vestir zapatos de tacón de aguja e ir de gala. El ajetreo de las royal hace que a veces prefieran bajar de sus altos stilettos y calzar algo más cómodo sin perder su glamour. Muchas de las mujeres de la realeza que optan por esta opción lo hacen pensando en un nombre: Penelope Chilvers.

Se trata de una diseñadora inglesa, enamorada de España -país en el que ha vivido largas temporadas-, y cuya fan número uno es la mismísima Kate Middleton (35). EL ESPAÑOL ha charlado con ella y nos ha explicado qué es lo que tiene su firma para ser la favorita de royals y famosas de medio mundo. La esposa de Guillermo de Inglaterra (34) es "la mejor embajadora que nuestra marca puede tener", afirma la propia Penelope, y es que la duquesa de Cambridge lleva años apostando por la marca de inspiración española para sus atuendos más casual.

Kate Middleton con las botas de Penelope Chilvers, el pasado mes de septiembre. GTRES

Pero no es la única miembro de la Casa Real inglesa que ha sucumbido a los encantos de estos diseños con sabor a nuestro país. Amelia Windsor (21), nieta del primo de la reina Isabel II, y por lo tanto, la 36º en la línea de sucesión al trono británico, es la imagen de la nueva colección de la firma, cuya campaña, además, fue rodada en la feria de El Rocío sevillana. "Recientemente me he enamorado de Andalucía. He visitado los rincones de Córdoba y Granada y he conocido a sus gentes, que me han transmitido el mismo sentido de protección de la artesanía que yo tengo", explica a este medio la diseñadora.

Tampoco faltan en su lista de clientas divas de la música como Rihanna (29), actrices de Hollywood como Cate Blanchett (47) o estandartes del glamour como Amal Clooney (39). Todas ellas tienen estilos muy diferentes, pero eligen a Penelope para pisar fuerte en sus correspondientes carreras sin perder la esencia que les hace únicas.

Hablando de estas artistas, Penelope recuerda una de las anécdotas más divertidas que ha vivido en su trabajo: "Cate Blanchett apareció en mi estudio de Londres y arrasó comprando todo cuanto pudo en la tienda para llenar su maleta de cara a su viaje a Nueva York", relata. Además, las modelos e it-girls de renombre como Alexa Chung (33) y Poppy Delevingne (31) son otras celebridades que tampoco se resisten a uno de los productos estrella de Chilvers: las botas bajas -conocidas como Chelsea boots-.

Aún no hemos visto a la reina Letizia (44) luciendo el calzado de Penelope, pero es algo con lo que la diseñadora no pierde la esperanza, ya que para ella sería un honor ver a la monarca de su adorado país -y segunda casa- caminando con sus diseños: "Adoro el estilo de Letizia y ojalá llegue el día en el que la veamos con alguno de nuestros zapatos".