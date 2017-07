La doble desgracia de Jesulín de Ubrique

Su mujer, María José Campanario (39 años), está atravesando uno de los peores momentos de su vida debido a sus constantes problemas de salud. Y su hija Andrea Janeiro (17), con la que apenas tiene contacto, ya es mayor de edad, con lo que eso supone de cara a la prensa. De hecho, ha decidido marcharse a estudiar fuera de España para no convertirse en presa de los paparazzi. Jesulín de Ubrique (43) tiene varios frentes abiertos, que están convirtiendo estas semanas en las más amargas desde que firmara la paz, al menos pública, con Belén Esteban.

Seguramente la mayor de las preocupaciones del matador de toros ahora sea que su esposa se recupere. Mucho se ha especulado sobre el ingreso de la mujer del diestro en un centro de salud mental de Málaga. La propia protagonista de la noticia desmentía en el programa Vive la vida, que estuviera interna en el psiquiátrico: "No sé cómo voy a decirlo ya. No estoy ingresada, no sé quién os informa. Voy al hospital a hacer la rehabilitación. A ver si queda claro. Estoy recibiendo un tratamiento antidepresivo, pero que no actúa como tal. Lo que hace es que pasen del cerebro unas sustancias que son necesarias, que nosotras las tenemos bajas, que es la serotonina y la noradrenalina. Y un antiepiléptico que hace silenciar las segundas neuronas, que son las que van de los órganos al cerebro, que son las que está un poco trastocadas y las aplacan un poco".

Por el contrario, desde Sálvame no sólo siguen asegurando que está ingresada en la clínica, sino que varios testigos habrían visto a Jesulín entrar y salir del centro para visitar a su esposa. Lo que es cierto es que la pareja tuvo que anular que anular la 'reboda', que querían celebrar este 27 de julio, cuando se cumplen 15 años de casados. La fibromialgia que sufre María José, desde hace más de una década, ha mermado su salud estando ingresada en diferentes centros en varias ocasiones a lo largo de este año. Hasta que la odontóloga no se recupere no habrá celebración.

Una conversación pendiente

Tema aparte es la de su hija. Jesulín de Ubrique prometió hace muchos años que cuando Andrea cumpliera los 18 años se iba a sentar con ella para contarle toda la verdad sobre su historia. Ya los tiene. Mientras la 'princesa del pueblo' se ha estado desahogando todo este tiempo en los platós de televisión, aireando todos los problemas que ha tenido con el padre de la criatura, el diestro siempre ha optado por el silencio como respuesta. Ahora el momento de que padre e hija hablen sinceramente sobre lo que ha pasado ha llegado. Sin embargo, no parece que ese encuentro se vaya a producir. Andreíta ya tendría las maletas hechas para volar a Londres, ciudad en la que quiere continuar sus estudios y alejarse de la fama. "Mi hija quiere ser anónima. No va a aguantar una cámara todo el día detrás de ella. La entiendo y la alabo. No quiero que mi hija sea una Chabelita", confesó Belén en una exclusiva concedida a la revista Lecturas.

La cuestión de los estudios de Andrea en el extranjero también ha sido motivo de discusión entre sus padres. Belén confesó en Sálvame que Jesulín se ha negado a pagarle la carrera. "Jesús me dijo que íbamos a pagar juntos los estudios de mi hija y al final me ha dicho que no me lo va a pagar; me parece muy bien que hayas pagado la carrera de tu hermano y la de tu mujer si se la has pagado, pero no entiendo que no pagues los estudios de tu hija". Jesulín también tendrá que explicar a Andrea esta decisión.