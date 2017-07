Andrea Janeiro cumple 18 años con 260.000 euros en la cuenta corriente

Andrea Janeiro Esteban (18 años) es la protagonista indiscutible de este jueves. La hija de Belén (43) y Jesulín (43) ya puede aparecer sin pixelar en los medios de comunicación debido a su reciente mayoría de edad, y además de su rostro se han podido conocer más detalles de su vida.

Hoy será un día lleno de tensión para su madre, pues verá el rostro de su hija en los medios de comunicación y más paparazzi de lo normal buscando la mejor foto de la niña de sus ojos. Por eso desea que los últimos días de agosto lleguen rápido y su hija tome el avión hacia Inglaterra donde seguirá su formación. Allí estudiará Comunicación en la ciudad de Birmingham, según señala la revista Lecturas en su edición especial de este jueves. Y es que, en declaraciones del entorno de la joven a la citada publicación, es en esa localidad inglesa donde vive su novio, al que conoció en Benidorm.

Portada de Lecturas.

Para su vida en Reino Unido, Andrea cuenta con una saneada economía gracias a la buena gestión de su madre. Y es que durante los 18 años que Jesulín le ha ido ingresando la pensión de 1.200 euros mensualmente, Belén ha estado ahorrándola en su totalidad para que desde hoy su hija pueda disfrutarla en el camino hacia su futuro. Por lo tanto, hablamos de un total que rondaría los 260.000 euros, una cifra muy notoria para alguien que acaba de cumplir los 18 años.

En cuanto a su carácter siempre hemos sabido gracias a los comentarios de su madre y a los mensajes que escribe la joven en sus redes sociales, que se trata de una chica valiente, decidida y madura. No duda en defender a su madre de los detractores y tampoco tiene pelos en la lengua para expresarse con libertad y contestar a quienes la critican por su condición de ser hija de famosos.

Y ella no oculta que "por su madre mata, y no una, sino mil veces". Tanto es así que le duele muchísimo ver cómo la atacan, y ya durante el paso de la 'princesa del pueblo' por el concurso de Gran Hermano Vip la joven sufrió mucho. A lo largo de los meses que duró el programa, Andrea tuvo momentos de bajón e incluso, según cuenta su entorno académico a Lecturas, faltó algún día a clase de lo mal que lo estaba pasando.

Tampoco deja de lado la figura de su padre. Porque Andrea adora a Jesulín y pese a ser antitaurina y haber tenido poca relación, haría lo que fuera por saber que su padre se siente orgulloso de ella. Ese hecho fue el que hace años le animó a querer protagonizar un reportaje junto a él y mostrar su adoración, pero finalmente decidió que no quería dar el paso de entrar en el mundo mediático. Sin embargo, no oculta su deseo de ver más a sus hermanos Julia (14) y Jesús (10) -hijos que el torero tiene con María José Campanario (38)-, al igual que siente una conexión especial con la que cariñosamente llama 'su tía Mamen', que no es otra que Carmen Janeiro (41).

Belén Esteban y Andrea, tras el paso de la de Paracuellos por Gran Hermano VIP. Gtres

Precisamente se espera que esta última acuda a la gran fiesta de cumpleaños que celebrará Andrea por su mayoría de edad, aunque la presencia de la hermana de su padre es una sorpresa para ella. En esa celebración tampoco faltará, según apuntan algunos medios, otra de las personas importantes en la vida de la cumpleañera: Justin Bieber (23). Es de sobra conocida su idolatría por el cantante y por eso el canadiense será el protagonista de su festejo con imágenes del chico decorando el ambiente y, por supuesto, su música, en la que apostamos que no faltará la versión del hit Despacito en la que participa.