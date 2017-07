Estos son los chiringuitos donde encontrarte con los famosos este verano

Confiésalo. Vas a la playa porque te tira más la cerveza fría del chiringuito que las olas congeladas que llegan hasta tus pies. Y es que el calor lleva tiempo apretando, la arena quemando y la cerveza -la bebida por excelencia de este país- cada vez entra mejor. Y esto es así. El periodo estival hace tiempo que ha arrancado y con él, las largas estancias en los chiringuitos; nuestros templos veraniegos.

Marbella, Formentera, Ibiza o Cádiz son solo algunos de los enclaves favoritos de las caras más vistas de la televisión. Si quieres toparte con ellos, es hora de que te pases a los 'it chiringuitos'. Eso sí, prepara la cartera porque el sablazo no te lo quita nadie. A nuestros famosos no les gusta escatimar en gastos. Así que si quieres compartir caña y pescaito con ellos, apunta bien estos nombres:

1. BESO BEACH (Formentera)

Ya era conocido y frecuentado, pero el ganador de MasterChef, Jorge Brazález (28), camarero del local, ha terminado de llevarlo al estrellato. El joven era antes reclamado por los famosos asiduos al local, que este verano está viviendo su máximo esplendor gracias a él. Pero es que ahora, si quieres ser un 'it del postureo', tienes que pasar por este chiringuito para conocer, además, al camarero favorito de los vips. Si deleitar uno de los platos del jovencísimo no te convence, quizá lo haga la familia al completo de Malena Costa (27), el cantante Ricky Martin (45) o el grupo Taburete, que son solo algunas de las caras guapas que podrás toparte por Beso Beach.

2. CARBONES 13 (Tarifa)

La costa de Cádiz es una de las apuestas fuertes de los famosos y Tarifa, uno de los enclaves favoritos de las celebrities. Carbones 13 se inauguró el año pasado y en poco tiempo se ha convertido en uno de los locales de moda. En la playa de Los Lances se encuentra el chiringuito, un barito a pie de playa por el que ya han pasado Cayetana Guillén Cuervo (48), Bibiana Fernández (63) o Aitor Ocio (40). El chiringuito, que es propiedad de la actriz Raquel Meroño (41) y su marido, Santi Carbones, ya es todo un referente para pasar los veranos. Carbones 13 se ha convertido en un enclave obligado para las celebrities en el litoral gaditano que quieren pasar unos días en Cádiz. El cantante Dani Martín (40), o la actriz Amaia Salamanca (31), a la que te puedes encontrar luciendo palmito por el chiringuito, son solo algunos de los famosos que se pasean por él.

3. NIKKI BEACH (Marbella, Ibiza, Mallorca)

Un lugar para ver y ser visto. Apropiate de tus mejores looks (y no olvides el maquillaje), y deja en casa las flip-flops convencionales. Esto es una pasarela en la que hay que estar estupendos. Si tienes ganas de fiesta y de encontrarte con alguna cara conocida, la cadena Nikki Beach es tu sitio. Templo del hedonismo, podrás encontrarlos en Marbella, Ibiza y Mallorca. Jack Penrod deleita a todos los que pisan sus exclusivos chiringuitos con barcas llenas de sushi y champagne, siempre y cuando lo pagues, claro. Platos suculentos y cercanía al mar para disfrutar de una jornada rodeada de celebs.

4. TROCADERO PLAYA (Marbella)

"Donde comer se convierte en liturgia". Así se presenta el chiringuito más cool de la Costa del Sol. Situado en la playa de Casablanca, es uno de los favoritos para las celebs de renombre. Exquisita decoración y comida de autor donde no solo te encontrarás caras famosas de la televisión. Y es que a la cadena regentada por Dionisio Hernández-Gil, también acuden políticos. El expresidente del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero (56 años) tampoco se quiere perder las tumbonas de dos por dos que el empresario ofrece. Tita Cervera (74), Ana Obregón (62) o Carmen Lomana (68) son clásicos y muy asiduos al lujoso chiringuito. Eso sí, prepara la cartera si quieres toparte con la que en su día puso de moda el "a la parrilla, cómo me gusta".

5. MALIBÚ BEACH CLUB (Ibiza)

En primerísima línea de playa se encuentra este chiringo ibicenco frecuentado por jugadores de fútbol. Localizado en Las Salinas, este caro restaurante es refugio de muchas celebrities que se pueden permitir pagar 80 euros por una paella convencional. "Muy caro", coinciden todas las opiniones. Eso sí, si lo pagas, podrás incluso alquilar un yate justo enfrente y navegar por alta mar junto a Kiko Rivera (33) o Raquel Bollo (41); por no olvidar a los típicos 'viceversos' que eligen este lugar.

6. PLAYA PADRE (Marbella)

Que la hollywoodiense Eva Longoria (42) es asidua a Marbella no es ningún secreto, pero que ha abierto recientemente un chiringuito para disfrutar de la brisita de la Costa del Sol, es algo nuevo. La actriz adora nuestra tierra y ahora pasa a regentar un chiringuito de lo más internacional. Apenas acaba de abrir, pero pinta ya como lo más cool del verano. A pesar de llevar poco tiempo ya cuenta con una exclusiva lista de celebs que se dejan ver por el club y disfrutan con las fiestas que la de Texas ha preparado para este verano. Música en directo, camas balinesas y un show constante son solo algunos de los privilegios de los que podrás disfrutar en Playa Padre. Coge la cartera y agarra la copa de champagne para toparte con la presencia de una de las protagonistas de Mujeres Desesperadas más deseadas.

7. BLUE MARLIN (Ibiza)

En Cala Jondal se encuentran las camas balinesas de Blue Marlin, por las que pagarás un mínimo de 100 euros. Así que si puedes permitírtelo, soportarás también no contar con arena, porque la calita es de cantos rodados, que quedan muy bien en las fotos con los famosos. Uno de los beach clubs más exclusivos que se convierte en lugar de reunión de celebrities para tomar cócteles mientras se disfruta de una puesta de sol. Pagarás principalmente por el sitio y la gente que va, pero merece la pena por la foto que luego puedes enseñar rodeado de influencers, actores, como Mario Casas, (31) o futbolistas.

8. OCEAN CLUB (Marbella, Ibiza)

Famoso por sus fiestas con champagne, el Ocean Club es el paraíso para la diversión y las celebrities que se hospedan a orillas del millonario Puerto Banús. Caras famosas que buscan el mismo escenario veraniego: diversión. En el Ocean Club tendrás que estar con los ojos abiertos para no perderte ninguna celeb camuflada. Si quieres seguir los movimientos que hacen los vips, saca la cartera (sobre todo eso; como en el resto de chiringuitos) y elige entre una de sus sedes: Ibiza o Marbella.