Tamara Falcó carga contra Miguel Ángel Revilla por criticar a Enrique Iglesias

Tamara Falcó (36 años) ha dicho basta. No soporta que toquen a los suyos y así lo ha hecho saber. El 15 de julio, el internacional Enrique Iglesias (42) daba el único concierto en España; y lo hacía en Santander.

Todo parecía ir bien hasta que llegó el 'final inesperado' que despistó a la mayoría de los asistentes. Incluso a Miguel Ángel Revilla, que le ha criticado duramente en Espejo Público.

Sr Revilla... no hable mal de un artista que ha conseguido un éxito para promover Santander: es injusto. Usted mismo se contradice en este vídeo. @enriqueiglesias ha sido un éxito para Santander y Ud se fija en minucias: en vez de pedir explicaciones debería pedir perdón; mi hermano ha sido su mejor embajador. Una publicación compartida de Tamara Falco Preysler (@tamara_falco_) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 4:43 PDT

Aunque el cantante no se ha pronunciado, su hermana no ha dudado en dedicarle unas palabras. "Sr. Revilla... no hable mal de un artista que ha conseguido un éxito para promover Santander: es injusto. Usted mismo se contradice en este vídeo. @enriqueiglesias ha sido un éxito para Santander y Ud se fija en minucias: en vez de pedir explicaciones debería pedir perdón; mi hermano ha sido su mejor embajador", escribía la celebrity enfadada.

Y es que Tamara Falcó hacía referencia a las declaraciones que el presidente de Cantabria realizó en el programa de Antena 3 Espejo Público. "Hay que dar una explicación a este comportamiento inusual. En veinticuatro horas se habían vendido más de 24.000 entradas y el 80% eran de fuera de Cantabria", apuntaba enfadado Revilla en el programa. "Venían de Canarias exclusivamente para eso, de Cataluña, de los Sanfermines", continuaba haciendo especial énfasis.

Una "desilusión totalmente justificada" que ha sido compartida por muchos de los allí presentes, pero que el propio Enrique Iglesias ha ignorado. Y es que el cantante subía, pasados unos días, un vídeo-resumen para agradecer su paso por Santander dedicándoselo a "todas sus fans reales".

Pero Tamara no va a dejar que el odio caiga sobre su hermano. La empresaria ha llenado su Instagram de publicaciones en apoyo a su hermano que han recibido cantidad de comentarios agradeciendo el concierto. "Yo también soy 'enriquette'", escribía la hija de la Isabel Preysler (66).