¿Estás con tu alma gemela o solo es un amor pasajero? 4 señales que te abrirán los ojos

El amor idílico pasa por encontrar a tu alma gemela, algo que no se puede saber desde el primer momento en el que se conoce una persona, sino a medida que pasa el tiempo e interactúas con tu pareja. Los primeros meses de una relación pueden parecer perfectos, llenos de amor y risas, pero a medida que pasa el tiempo, te deberás dar cuenta de si todo sigue igual o si, sin embargo, la relación nada tiene que ver con sus primeras etapas.

Esto es importante que sea valorado, ya que a medida que os conocéis más profundamente, podrás saber si es la relación que siempre quisiste tener o si, por el contrario, se trata de un amor pasajero. El terreno sentimental es complicado y está lleno de obstáculos, pero en este caso te vamos a dar 4 señales que te abrirán los ojos y te permitirán saber si estás con tu alma gemela o es solo un amor pasajero.

Las 4 señales que te dirán si estás con tu alma gemela o es un amor pasajero

Coincidir por completo con una persona que te gusta puede parecer un sueño hecho realidad, pero hay que ser consciente que no siempre las personas que conectan en un principio están preparadas ni son tan compatibles para estar juntas de por vida.

A lo largo del paso del tiempo en pareja habrá diferentes circunstancias que pongan a prueba la unión, pero hay cuatro señales que te indicarán claramente si estás con tu alma gemela o será un amor pasajero:

Inseguridades externas

La primera señal a valorar tiene que ver con las inseguridades externas. Y es que, en ocasiones, lo externo a la relación puede llegar a convertirse en algo tóxico. Independientemente de que sea con familia, amigos o conocidos, ellos pueden ver en la pareja reflejados sus problemas del pasado y es importante que se mantengan tranquilos y en paz la relación, haciendo que estas cuestiones no les afecten.

[Tener un 'crush' en el amor: qué significa el popular término que inunda las redes sociales]

Si tú y tu pareja sois almas gemelas, evitaréis discutir y pelear por aquellas cosas que no está en vuestro poder el encontrar la solución, y que simplemente con inseguridades externas que no deberían afectaros. Si lo hace, en cambio, se trata de un indicio de que realmente no se trata de un amor para siempre y será una relación con fecha de caducidad.

Libertad

Cuando dos personas deciden dar el paso de convertirse en pareja e iniciar una relación, esto no quiere decir que ninguno de ellos tenga que verse obligado a dejar de hacer aquello que más le gusta. Una relación debe ser un espacio seguro en el que puedan coexistir las actividades que a cada uno de los miembros les gusta hacer con aquellas que se realizan en pareja, así como con el cuidado y el respeto. De esta forma, debe existir una dosis de libertad para que se trate de una relación próspera.

[Las 6 fases del amor: ¿En cuál está tu relación?]

Si ambos mantenéis vuestros hobbies y actividades favoritas, todo ello sin descuidar vuestro noviazgo, es muy probable que seáis almas gemelas. En cambio, si te encuentras con que no puedes hacer aquello que te gusta porque tu pareja se enfada, estarás ante una relación tóxica y lo más probable es que se trate de un amor pasajero.

Compromiso

El compromiso en una relación es una de las señales más claras y evidentes a las que hay que prestar especial atención para poder saber de primera mano si dos personas son almas gemelas o si, por el contrario, se trata de una relación temporal.

[Estos son los ingredientes del amor verdadero, según el gurú de las relaciones Robert Sternberg]

Cuando una persona tiene interés en la otra, hará todo lo que esté en su mano para cuidar, aportar y solucionar cualquier problema que se presente. Además, no le supondrá ningún sacrificio, ya que esto supondría dejar algo para priorizar otra cosa, y no se trata de dejar de lado aquello que te gusta, sino de comprometerte y disfrutar con la otra persona sin dejar de mantener tu esencia.

El compromiso en una relación de pareja es uno de los puntos de mayor importancia, ya que sin él será imposible que la misma siga hacia adelante, y seguramente acabará llevando a problemas que en ocasiones puede llegar a resultar muy complicado de superar.

Consciencia

Por último, la cuarta señal a tener en cuenta para saber si estás con tu alma gemela o se trata de un amor pasajero es la consciencia. La forma de actuar de tu pareja deberá estar enfocado hacia esta, es decir, que no solo se encargará de tratar de cuidar vuestro vínculo por el hecho de que seas su pareja, sino porque realmente quiere hacerlo.

[Cómo encontrar pareja según el estilo de amor y personalidad: estas son las claves de una experta]

Si tu pareja justifica su manera de actuar por la relación y no pensando en lo que podría provocarte daño o inseguridades, es muy probable que estés ante una persona con la que pasarás un tiempo, pero que no se convertirá en la persona con la que pasarás el resto de tu vida.

De esta manera, atendiendo a estas cuatro señales, puede tener mucho más claro si la persona que tienes a tu lado es realmente tu alma gemela o si, por el contrario, se trata de una relación que tarde o temprano llegará a su final. Es importante conocer esta información, sobre todo si te encuentras en una edad o un momento de tu vida en la que tienes claras tus metas a largo plazo.

Sigue los temas que te interesan