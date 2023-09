"Somos lo que comemos", esta es una frase que no nos cansamos de repetir. Y es que, comer bien, de forma saludable y equilibrada, debería ser una de nuestras normas más importantes en el día a día, pero no como obligación sino como elección para sentirnos mejor. Evidencia de ello, es que todo lo que ingerimos en el día a día tiene un impacto directo en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y hasta en nuestro estado de ánimo.

Por todo ello, es fundamental que, además de seguir un estilo de vida activo, nos decantemos siempre por incluir en la dieta alimentos saludables que además puedan aportar beneficios para nuestro organismo, este es el caso de la legumbre de la que vamos a hablarte a continuación.

Una legumbre que, a pesar de no ser tan conocida en España como por ejemplo los garbanzos o las lentejas, sí que figura como uno de los picoteos favoritos y saludables. Pero si hay que destacar alguno de sus beneficios, estos los encontramos en su capacidad para mejorar nuestra salud muscular y bajar el colesterol. ¿Aún no sabes de cuál se trata?

[La planta medicinal más poderosa: mejora la concentración, la memoria y el estado de ánimo]

La poderosa legumbre que fortalece los músculos y combate el colesterol

Hablar de legumbres, es hablar de un superalimento con una gran cantidad de minerales, vitaminas y nutrientes buenos para el organismo. Pero si algo destaca también de ellas, es su variedad. De hecho, la legumbre de la que vamos a hablarte no es una de las más consumidas en España, pero sí una de las favoritas para picotear entre horas de forma saludable. Hablamos, por si aún no lo has adivinado, del lupino, también conocido como altramuz.

Un tipo de semilla que se cultiva principalmente en la región de los Andes altos de América del Sur, aunque también se cultivan en otras partes del mundo incluyendo el Mediterráneo y algunas regiones de Australia. Destacan por tener un enorme potencial y grandes beneficios, ya que sus semillas son ricas en proteínas y carbohidratos, lo que las convierte en una valiosa fuente de nutrientes.

Estas semillas de lupino son comestibles después de someterse a un proceso de remojo y cocción para eliminar las sustancias amargas y tóxicas presentes en su estado natural. Por lo que una vez preparadas de esta manera, las semillas de lupino pueden ser consumidas como aperitivo, también en ensaladas o como ingredientes en diferentes platos culinarios.

[El alimento probiótico que necesitas a partir de los 50 para repoblar la flora intestinal]

En cuanto a su capacidad para mejorar la salud muscular y reducir el colesterol, esto tiene que ver con el tipo de perfil nutricional beneficioso que ofrece:

Proteínas de alta calidad: Los lupinos son ricos en proteínas de alta calidad. Las proteínas son esenciales para el crecimiento, la reparación y el fortalecimiento de los músculos. Al consumir alimentos ricos en proteínas, como el lupino, proporcionas a tu cuerpo los aminoácidos necesarios para mantener y desarrollar masa muscular magra.

Los lupinos son ricos en proteínas de alta calidad. Las proteínas son esenciales para el crecimiento, la reparación y el fortalecimiento de los músculos. Al consumir alimentos ricos en proteínas, como el lupino, proporcionas a tu cuerpo los aminoácidos necesarios para mantener y desarrollar masa muscular magra. Fibra soluble: Los lupinos contienen fibra soluble, que es conocida por su capacidad para reducir los niveles de colesterol LDL o "colesterol malo". La fibra soluble se une al colesterol en el tracto digestivo y ayuda a eliminarlo del cuerpo, lo que contribuye a mantener los niveles de colesterol en un rango saludable.

Los lupinos contienen fibra soluble, que es conocida por su capacidad para reducir los niveles de colesterol LDL o "colesterol malo". La fibra soluble se une al colesterol en el tracto digestivo y ayuda a eliminarlo del cuerpo, lo que contribuye a mantener los niveles de colesterol en un rango saludable. Bajos en grasas saturadas: Los lupinos son bajos en grasas saturadas, que están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y niveles elevados de colesterol. Al incluir alimentos bajos en grasas saturadas en tu dieta, como los lupinos, puedes ayudar a reducir el riesgo de acumulación de colesterol en las arterias.

Los lupinos son bajos en grasas saturadas, que están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y niveles elevados de colesterol. Al incluir alimentos bajos en grasas saturadas en tu dieta, como los lupinos, puedes ayudar a reducir el riesgo de acumulación de colesterol en las arterias. Fitosteroles: Los lupinos también contienen fitosteroles, compuestos que tienen una estructura similar al colesterol y pueden competir con él por la absorción en el intestino. Esto puede ayudar a reducir la absorción del colesterol y, en última instancia, a reducir los niveles en el cuerpo.

Otros beneficios destacados de incluir altramuces en la dieta

Además de la mejora muscular y la reducción del colesterol a la que puede ayudar el consumo regular de altramuces o lupinos, encontramos también otros beneficios interesantes para la salud general:

[El cereal rico en fibra y beneficioso para las mujeres que ayuda a limpiar las arterias]

Fuente de nutrientes: Los altramuces son ricos en nutrientes esenciales, como proteínas, fibra, vitaminas (como la vitamina B y el ácido fólico) y minerales (como el hierro, el calcio y el magnesio), lo que los convierte en una opción muy nutritiva.

Los altramuces son ricos en nutrientes esenciales, como proteínas, fibra, vitaminas (como la vitamina B y el ácido fólico) y minerales (como el hierro, el calcio y el magnesio), lo que los convierte en una opción muy nutritiva. Control de peso: La fibra y las proteínas presentes en los altramuces pueden ayudar a promover la saciedad, por lo que puede contribuir a controlar el peso al reducir el apetito y las ingestas excesivas de alimentos.

La fibra y las proteínas presentes en los altramuces pueden ayudar a promover la saciedad, por lo que puede contribuir a controlar el peso al reducir el apetito y las ingestas excesivas de alimentos. Salud digestiva: La fibra en los altramuces es beneficiosa para la salud digestiva al promover movimientos intestinales regulares y prevenir el estreñimiento.

La fibra en los altramuces es beneficiosa para la salud digestiva al promover movimientos intestinales regulares y prevenir el estreñimiento. Salud cardiovascular: Además de reducir el colesterol, la fibra y los fitosteroles en los altramuces pueden ayudar a mantener la salud cardiovascular al reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedades del corazón.

Además de reducir el colesterol, la fibra y los fitosteroles en los altramuces pueden ayudar a mantener la salud cardiovascular al reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedades del corazón. Gestión de la diabetes: La fibra en los altramuces puede ayudar a controlar los niveles de azúcar al ralentizar la absorción de carbohidratos, lo que puede ser beneficioso para las personas con diabetes tipo 2.

La fibra en los altramuces puede ayudar a controlar los niveles de azúcar al ralentizar la absorción de carbohidratos, lo que puede ser beneficioso para las personas con diabetes tipo 2. Huesos fuertes: El contenido de calcio y magnesio en los altramuces contribuye a mantener la salud ósea y prevenir la osteoporosis.

El contenido de calcio y magnesio en los altramuces contribuye a mantener la salud ósea y prevenir la osteoporosis. Propiedades antioxidantes: Los altramuces contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Esto puede tener beneficios para la salud en general y ayudar a prevenir enfermedades crónicas.

Los altramuces contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Esto puede tener beneficios para la salud en general y ayudar a prevenir enfermedades crónicas. Salud cerebral: Los nutrientes como las vitaminas B y el ácido fólico en los altramuces son importantes para la función cerebral y pueden ayudar a mejorar la concentración y la memoria.

Los nutrientes como las vitaminas B y el ácido fólico en los altramuces son importantes para la función cerebral y pueden ayudar a mejorar la concentración y la memoria. Control de la presión arterial: El contenido de potasio en los altramuces puede contribuir a regular la presión arterial y mantener un sistema cardiovascular saludable.

El contenido de potasio en los altramuces puede contribuir a regular la presión arterial y mantener un sistema cardiovascular saludable. Piel saludable: Algunos de los nutrientes en los altramuces, como el hierro y la vitamina B, pueden contribuir a mantener una piel saludable y radiante.

Sigue los temas que te interesan