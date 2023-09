De 'brunch' por Madrid: 5 referencias para exprimir tu mañana del domingo

El brunch, cuya palabra corresponde a la fusión entre breakfast (desayuno) y lunch (almuerzo), encuentra su origen en el siglo XIX. Vista como una opción perfecta para alargar gustativamente la mañana, se ha convertido en una institución entre los más sibaritas.

La vuelta a la rutina se presenta como una gran oportunidad para descubrir nuevas referencias. Celebra tus mañanas de fin de semana con estas cinco ubicadas en Madrid, que cuentan con propuestas tan ricas como completas, para todos los presupuestos.

Only YOU Hotel Atocha

Desde el pasado 2 de septiembre, se puede disfrutar de The Weekend Brunch, la nueva propuesta de brunch de Sép7ima, la acogedora terraza de Only YOU Hotel Atocha.

The Weekend Brunch empieza con un Appletiser, seguido de una bebida o café al gusto. El viaje continúa con una deliciosa bandeja de aperitivos como la campana de blini con salmón ahumado, queso crema y caviar tramontando, la croqueta de carabinero y los distintos untables (sobrasada vegana, mantequilla echire, brandada de bacalao), entre otros entrantes.

Para el plato principal, podrás elegir entre una gran selección como los clásicos huevos benedictinos, la tostada de aguacate o el mollete de calamares. Por último, el toque dulce lo ponen platos como el croffle con Nutella, fresas y chantillí o la tarta de queso Donostiarra.

The Weekend Brunch está disponible todos los sábados y domingos de 12:30h a 15:30h por un precio de 39 € y podrás disfrutarlo sin necesidad de estar alojado en el hotel.

¿Dónde? P.º de la Infanta Isabel, 13, 28014

Pez Tortilla Cara B

"El concepto de Cara-B gira alrededor del Casual Brunch donde hay lugar para huevos benedictinos, tomates verdes fritos, varias tortillas de patata, ensaladilla murciana, huevos morcilleros, crêpes o yogur con muesli", entre otros, según explica el restaurante.

Pero, al contrario que el brunch clásico cerrado, en Cara-B "ofrecen varias opciones abiertas para elegir plato por plato lo que más le apetezca al comensal. De esta manera, su brunch es para todo tipo de personas, desde los que quieren hacer un desayuno fuerte, una mediamañana-apertivo o incluso comer. El límite del brunch lo pone el comensal", añade.

Expertos en platos con huevo, como sus famosas tortillas de patata con la misma receta de Pez Tortilla, en Cara-B, exploran nuevos formas y texturas dando como resultado platos caseros perfectos para un brunch e incluso para compartir.

Entre las opciones más recomendadas se encuentran las French Toasts, dos espectaculares tostadas de pan brioche bañadas en nata y sirope de arce y fresas. Todo elaborado al momento con ingredientes de campo y de cercanía que marcan la diferencia en el sabor.

¿Dónde? C/ del Pez, 7, 28004

Hotel InterContinental Madrid

Una de las referencias de la capital es, indudablemente, el brunch del InterContinental Madrid. Desde el pasado 3 de septiembre, se puede volver a saborear cada domingo, por un precio de 89 euros por persona, una propuesta con más de 200 especialidades en modo buffet o en showcooking.

Incluye, entre otros, pescado, marisco, quesos, sushi y ceviches preparados en vivo, ibéricos y arroces de diferentes tipos, además de una exquisita selección de postres. Todo ello acompañado por una banda sonora en directo.

¿Dónde? P.º de la Castellana, 49, 28046

The Toast

Su completísimo menú y precio, más que razonable, son solo algunos de los motivos de éxito de este espacio que se presenta como un "bar-restaurante de comida auténticamente americana".

Entre los primeros, podrás elegir gofres, tortitas o torrijas, entre otros, entre los segundos, huevos benedictinos, rancheros o tipo omelette... su carte también incluye bagels, chilaquiles de pollo y huevo y una amplia selección de tostadas.

Una apuesta ideal para los que buscan opciones saludables y golosas en un mismo restaurante. No dudes en probar también su tarta de zanahoria.

¿Dónde? C/ Fernando el Católico 50, 28015 y C/ de San Vicente Ferrer 33, Malasaña 28004

Adorado Bar

Ubicado en el corazón de Lavapiés, este restaurante también se ha convertido en un imprescindible de la capital. Su opción más recomendable es la del full brunch, que incluye huevos de corral revueltos, salmón ahumado, papas cuña, yogur con granola y fruta de temporada y tostadas de pan de Hogaza de harina eco con mantequilla o queso crema, dulce de leche o mermelada.

Otra buena opción es su desayuno, que incluye un breakfast sándwich

(tortilla francesa con jamón braseado, queso gratinado, tomate y aguacate en

pan bagel), un bowl de frutas de estación, el bizcocho del día y un jugo de naranja exprimido.

¿Dónde? C/ del Mesón de Paredes, 22, 28012

