¡Atrévete a dormir con el aire acondicionado encendido! Este es el truco que necesitas

Para combatir las altas temperaturas en verano el aire acondicionado es uno de esos grandes aliados. Y es que, aunque existan toda clase de trucos y remedios caseros para no tener que encender el aire acondicionado, lo cierto es que en algunas ocasiones no deja de ser la mejor alternativa para no sufrir tanto el calor en casa y poder conciliar el sueño por las noches. Pero ¿cómo dormir con el aire acondicionado encendido? ¿Acaso este gesto no es perjudicial para la salud y para nuestra garganta?

Para poder mantener el aire acondicionado encendido durante la noche es importante asegurarse de utilizarlo de la forma adecuada, sobre todo si no queremos acabar resfriados o con dolor de garganta. De hecho, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el mal uso de estos dispositivos provoca el 20% de los catarros que se producen en verano, así como faringitis, laringitis y posibles dolores musculares.

Precisamente para evitar todos estos problemas y poder dormir fresco en las noches veraniegas, a continuación te proponemos el truco que necesitas poner en práctica en tu habitación este verano y otros trucos efectivos con los que podrás asegurarte de darle un buen uso a tu aparato de aire acondicionado. Toma nota.

¿Es bueno o perjudicial dormir con el aire acondicionado encendido?

Si te preguntas si realmente es bueno o malo dormir con el aire acondicionado puesto, la realidad es que este gesto puede tener tanto beneficios como posibles efectos negativos, todo en función de cómo se utilice y de la situación individual de cada persona. Estos son algunos de sus beneficios y aspectos negativos:

Beneficios del uso del aire acondicionado por la noche

Un ambiente fresco y confortable puede crear un entorno propicio para el sueño, ya que muchas personas encuentran más fácil conciliar el sueño en una habitación fresca. Reducción de alergias: El aire acondicionado bien mantenido puede filtrar partículas de polen, polvo y alérgenos, lo que puede ser beneficioso para las personas con alergias respiratorias.

El aire acondicionado bien mantenido puede filtrar partículas de polen, polvo y alérgenos, lo que puede ser beneficioso para las personas con alergias respiratorias. Prevención del calor: En climas calurosos, el aire acondicionado puede ayudar a prevenir el calor excesivo y el riesgo de golpe de calor durante la noche.

Efectos perjudiciales de dormir con el aire acondicionado encendido

El aire acondicionado puede reducir la humedad en el aire, lo que podría causar sequedad en la piel, ojos y garganta. Enfriamiento excesivo: Un ambiente demasiado frío puede llevar a que el cuerpo se enfríe en exceso, lo que puede afectar la calidad del sueño y aumentar el riesgo de resfriados o infecciones respiratorias.

Un ambiente demasiado frío puede llevar a que el cuerpo se enfríe en exceso, lo que puede afectar la calidad del sueño y aumentar el riesgo de resfriados o infecciones respiratorias. Cambio brusco de temperatura: Ir de un ambiente frío a uno caliente (como al salir de la habitación con aire acondicionado) puede aumentar el riesgo de cambios bruscos en la presión arterial y causar malestar.

El truco que necesitas para dormir con el aire acondicionado encendido

Aunque los aparatos de aire acondicionado modernos cuentan en su mayoría con diferentes programas para su uso como el programa nocturno, que está específicamente diseñado para ser utilizado durante las horas de sueño, lo cierto es que también existen determinados trucos que podemos poner en práctica dentro de la habitación para que mantenernos frescos durante la noche no perjudique ni a nuestra salud, ni a nuestra garganta.

Esto es precisamente lo que conseguirás utilizando un simple humidificador en la habitación. El humidificador en este caso, podrá ser tu aliado para contrarrestar el efecto del aire acondicionado en la habitación aportando humedad al ambiente y ayudando a mantener nuestras vías respiratorias humedad.

Para poner este truco en práctica, tendrás que colocar el humidificador en la habitación y más concretamente cerca de la cama. Una solución efectiva para dormir mejor, fresco y combatir la sequedad de garganta por la noche.

Otros consejos para dormir con el aire acondicionado puesto

Además de este truco, también puedes seguir las siguientes recomendaciones para dormir con el aire acondicionado puesto por la noche:

Es esencial limpiar regularmente el filtro del aire acondicionado para asegurar un flujo de aire saludable y libre de partículas irritantes. Dirección del flujo de aire: Evita que el aire frío se dirija directamente a la cama, especialmente hacia la cabeza, para prevenir la sequedad en la garganta.

Beber suficiente agua durante el día ayuda a mantener hidratadas las vías respiratorias antes de dormir. Velocidades moderadas: Evita ajustar el aire acondicionado a su máxima potencia para mantener un ambiente cómodo y no excesivamente frío.

Colocar un paño húmedo cerca de la salida de aire puede añadir humedad al ambiente y evitar la sequedad. Plantas de interior: Tener plantas en la habitación ayuda a mantener la humedad en el aire a través de la transpiración.

Coloca ollas con agua caliente cerca del aire acondicionado para aumentar la humedad en el ambiente. Alimentos ricos en agua: Incluye frutas y verduras frescas en tu dieta para mantener la hidratación.

