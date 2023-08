El truco para limpiar las persianas: ya sean de PVC, madera o aluminio quedan como nuevas

A pesar de que cada vez haya más productos de limpieza en el mercado y trucos de limpieza virales que nos faciliten las tareas del hogar, lo cierto es que siempre hay algún rincón de la casa que puede llegar a aborrecernos más que otro. Y no, esta vez no nos referimos a limpiar la cal de la mampara de la ducha, sino a las típicas persianas enrollables que no faltan en la mayoría de casas en España.

Esta es una zona de la casa que siempre que nos decidimos a limpiar conlleva un gran esfuerzo y un gasto de tiempo considerable. Sin embargo, existe un truco de limpieza casero que podrá facilitarte mucho más esta tarea y con el que conseguirás dejar todas las persianas de tu hogar como nuevas y totalmente limpias en poco tiempo y sin apenas esfuerzo. Te contamos de qué truco se trata.

Qué tener en cuenta para limpiar correctamente una persiana

Pero antes de desvelarte este truco definitivo de limpieza para las persianas, es importante tener en cuenta que no será lo mismo limpiar una persiana por fuera que por dentro, sobre todo si no tenemos acceso a la persiana por la parte externa. Otro punto importante a valorar antes de proceder con la limpieza, es el material del que están hechas, pudiendo ser éste tanto de madera, como de PVC, plástico, aluminio... Y es que, cada material reclamará un tipo de limpieza diferente.

Por otro lado, el color también es otro aspecto a tener en cuenta antes de la limpieza, sobre todo en el caso de las persianas de color blanco ya que estas, además de las más populares, son también las más dificultosas de limpiar.

En cualquiera de los casos, el jabón neutro y el agua limpia podrán ser tus aliados para sacar brillo a tus persianas, pero cuando la suciedad se encuentra muy pegada, será el momento de poner a prueba trucos de limpieza específicos como el que vamos a desvelarte.

El truco de limpieza definitivo para dejar tus persianas como nuevas

A pesar de que existen todo tipo de fórmulas caseras con las que podrás limpiar tus persianas, existe una fórmula concreta con la que podrás dejar tus persianas blancas y de PVC (las más comunes en los hogares españoles) como nuevas, incluso si la suciedad está muy pegada.

Materiales necesarios:

Agua tibia

Detergente suave (sirve el detergente para platos)

Bicarbonato de sodio

Un cubo o recipiente grande

Un par de guantes de limpieza

Paño suave o esponja no abrasiva

Paño limpio y seco

Pasos:

Preparación de la solución de limpieza con bicarbonato de sodio: Llena un cubo o recipiente grande con agua tibia. Agrega unas gotas de detergente suave y una cucharada de bicarbonato de sodio. Mezcla bien hasta que el bicarbonato de sodio se disuelva en la solución. Protección y preparación: Ponte guantes de limpieza para proteger tus manos. Coloca un paño suave o una esponja en la solución de limpieza con bicarbonato de sodio y exprímelo para que no gotee demasiado. Limpieza de las persianas: Cierra las persianas y limpia cada lámina con el paño o esponja humedecido en la solución con bicarbonato de sodio. Comienza desde la parte superior de las persianas y avanza hacia abajo. Presta especial atención a las áreas con suciedad pegada. Enjuague y secado: Luego de limpiar las persianas con la solución de bicarbonato de sodio, enjuágalas con agua limpia utilizando un paño o esponja enjuagado. Finaliza secando las persianas con un paño limpio y seco. Revisión final: Abre las persianas y revisa cuidadosamente para asegurarte de que la suciedad pegada haya sido eliminada y las persianas estén limpias y relucientes.

Cómo limpiar las persianas de madera

Si tus persianas son de madera y no quieres dañar su material, lo mejor es que optes por cualquiera de estos tipos de limpieza:

Limpieza suave con paño húmedo: Utiliza un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar las láminas de las persianas de madera. Evita el exceso de agua para evitar que la madera se dañe.

Utiliza un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar las láminas de las persianas de madera. Evita el exceso de agua para evitar que la madera se dañe. Limpieza profunda con aceite de linaza: Para una limpieza más profunda y para mantener la madera nutrida, mezcla una pequeña cantidad de aceite de linaza con agua tibia. Humedece un paño con esta mezcla y limpia suavemente las persianas. Luego, sécalas con un paño limpio y seco.

Para una limpieza más profunda y para mantener la madera nutrida, mezcla una pequeña cantidad de aceite de linaza con agua tibia. Humedece un paño con esta mezcla y limpia suavemente las persianas. Luego, sécalas con un paño limpio y seco. Truco adicional para suciedad pegada: Si encuentras suciedad más difícil de eliminar, mezcla bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta. Aplica la pasta sobre las áreas sucias, deja actuar durante unos minutos y luego frota suavemente con un paño suave. Limpia con agua y sécalas bien.

Si encuentras suciedad más difícil de eliminar, mezcla bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta. Aplica la pasta sobre las áreas sucias, deja actuar durante unos minutos y luego frota suavemente con un paño suave. Limpia con agua y sécalas bien.

Cómo limpiar las persianas de aluminio

Por otro lado, si tus persianas no son ni de PVC ni de madera pero sí de aluminio, esto es todo lo que tendrás que tener en cuenta para dejarlas como nuevas:

Limpieza con solución suave: Mezcla agua tibia con detergente suave en un cubo. Sumerge un paño suave en esta solución y limpia las láminas de aluminio. Enjuaga con agua limpia y sécalas con un paño limpio.

Mezcla agua tibia con detergente suave en un cubo. Sumerge un paño suave en esta solución y limpia las láminas de aluminio. Enjuaga con agua limpia y sécalas con un paño limpio. Limpieza con vinagre blanco: Si las persianas están más sucias, puedes mezclar partes iguales de agua tibia y vinagre blanco en un recipiente. Sumerge un paño en esta solución y utiliza para limpiar las persianas de aluminio. Enjuaga y seca después.

Si las persianas están más sucias, puedes mezclar partes iguales de agua tibia y vinagre blanco en un recipiente. Sumerge un paño en esta solución y utiliza para limpiar las persianas de aluminio. Enjuaga y seca después. Truco adicional para manchas de agua dura: Si las persianas de aluminio tienen manchas de agua dura, puedes frotar suavemente con un paño empapado en vinagre blanco puro. Luego, enjuaga con agua y sécalas bien.

