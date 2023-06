'Grab and cook': el método de la reina del 'batch-cooking' para organizar mejor las comidas

“¿Qué habéis traído hoy para comer?”, pregunta Irene, mi compañera de trabajo. “Pues me he traído una ensalada de casa”, le contesto. Después, anuncia que saldrá al restaurante de la esquina a pedirse su filete con patatas para llevar. Este es un gesto muy común en los lugares de trabajo, un gesto que, acaba saliendo caro. Para evitar dejarse la mitad del sueldo en comidas, lo mejor es recurrir a los 'táperes' y, si quieres que el ahorro sea significativo, la clave está en el batch-cooking o cocina por lotes.

En las redes sociales abundan las publicaciones de recetas y trucos para sacar el máximo partido a la despensa. A diferencia del meal prep —otra estrategia de planificación semanal de comidas—, que consiste en preparar y almacenar componentes individuales de comidas que puedan montarse rápidamente, el batch-cooking se basa en cocinar por adelantado y almacenar comidas completas en el frigorífico o el congelador.

Una de las usuarias más seguidas en Instagram, y a quien se podría bautizar como la reina del batch-cooking, es Suzanne Mulholland, conocida por su perfil The Batch Lady (@thebatchlady). Esta madre de familia reside actualmente en una remota granja de los Scottish Borders (Reino Unido).

Antes de su vida como The Batch Lady, Suzanne fue la primera persona de su familia que pasó por la universidad y trabajó como formadora en gestión del tiempo. Cuando se casó, tuvo hijos y empezó a cuidar de familiares ancianos, aplicó las lecciones que aprendió en sus años de gestión del tiempo a la preparación de comidas para más de 10 bocas al día.

Y en 2017 se lanzó a las redes sociales para compartir sus lecciones. Ahora, acumula más de 167.000 seguidores en Instagram y ha sacado varios libros bajo la marca The Batch Lady. Lo que sorprende de su método es que es capaz de preparar 10 comidas en una hora. "No se pueden negar las ventajas del batch-cooking, sobre todo con la crisis del coste de la vida. Mi filosofía es que no hace falta cocinar todas las noches, puedes hacerlo cuando te apetezca", dice Mulholland.

Pilla y cocina

Mulholland está popularizando su propia forma de poner en práctica el batch-cooking. Consiste en preparar los ingredientes listos para echar a la olla, la sartén, la bandeja, o dónde sea que se vayan a cocinar. Y después, almacenarlos en el congelador. De esa manera, se podrán "coger" y "cocinar" cuando convenga.

Ventajas de coger y cocinar (grab and cook), según The Batch Lady Solo tienes que cocinar una vez. Solo tienes que hacer la compra una vez. Compras exactamente lo que necesitas para la comida, lo preparas y lo metes en el congelador para tenerlo listo cuando lo necesites. Es una comida completa. Todas estas recetas tienen todo lo que necesitas en la bolsa.

Un plan de comidas

Para la reina del batch-cooking, la clave del éxito está en la planificación. Hay que saber qué se quiere preparar. Ella utiliza, por ejemplo, la carne como ingrediente básico. Y en la primera comida en la que piensa son las fajitas:

"En la olla hay carne picada y cebollas, y todo lo demás para las fajitas", dice. Esto también sirve de base para otros dos platos: chili y espaguetis a la boloñesa.

3 consejos para empezar

Hacerlo poco a poco

"Siempre digo que hay que empezar poco a poco", aconseja Mulholland en declaraciones a Hull Live. Y añade que "lo único que tienes que hacer es elegir dos comidas a la semana que hagas con regularidad". Por ejemplo, si comes espaguetis a la carbonara al menos tres veces a la semana y no te cansas del sabor, puedes incorporarla como una comida regular y prepararla por lotes.

También es importante, tal como relata Mulholland a Hull Live, que las dos recetas se puedan congelar. "Cada vez que la prepares, duplícala, de modo que tengas un plato para comer esa noche y guarda el segundo en el congelador", explica al medio. De esta forma, al día siguiente no se necesitará cocinar, solo habrá que descongelar y calentar la comida del congelador.

Mulholland admite que este tipo de cocina es "adictiva", y asegura que una vez que se empieza, se querrá hacerlo cada vez más.

Planificar con antelación

Mulholland señala que "no hace falta planificar todas las comidas". Con solo planificar una comida extra, "te ahorrarás dinero", asegura en declaraciones a Hull Live. Y se queja de que muchas veces, al entrar al supermercado, se compra al revés. "Llegamos al supermercado y pensamos: Bien, ¿qué quiero comer y qué quiero comprar?".

Habría que enterrar este hábito y pensar en las comidas antes de ir a hacer la compra. "Luego mira qué tienes ya en la despensa. Así evitarás desperdiciar comida y ahorrarás dinero", asegura en declaraciones a Hull Live. Porque "los supermercados están preparados para que elijas los artículos con los que van a ganar más dinero", añade.

Organízate

Con los ingredientes listos en la despensa y el frigorífico, solo falta ponerse el delantal y cocinar. Pero antes de empezar, Mulholland recomienda organizarse. "Dispón todos los ingredientes y ten preparado todo lo que necesites", aconseja. Y, "también conviene tener un lavavajillas vacío o un fregadero lleno de agua caliente y jabón". Así, el engorroso proceso de limpieza será más fácil.

