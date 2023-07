¿Cómo proteger a tu bebé de los peligros del hogar?

Aunque el número de parejas con hijos en España no sea mayoría si la comparamos con otros países de Europa, no cabe duda de que la llegada de un bebé a la casa es siempre una alegría, pero sin las medidas de seguridad adecuadas en el hogar también puede convertirse en una auténtica pesadilla. Y es que, no tenemos que olvidar que los más pequeños de la casa no solo pueden verse atraídos por sus juguetes, sino también por lo que tengamos dentro de armarios, por las puertas y ventanas, enchufes, objetos cortantes...

Precisamente para conseguir que el hogar sea un espacio seguro para los más pequeños de la casa y para evitar posibles accidentes o caídas, lo mejor es que estéis preparados y os aseguréis de tener en cuenta las precauciones y consejos que vamos a darte a continuación. Toma nota.

Cómo proteger a tu bebé y a tus hijos de los peligros del hogar

Tener un bebé o niños pequeños en casa implica que tengamos que estar muy al tanto de todas las medidas de seguridad y precauciones que debemos tomar en casa para evitar posibles accidentes. Estas son algunas de ellas.

[Claves para que los niños aprovechen el tiempo libre este verano según una experta pedagoga]

Asegura puertas y ventanas

Las puertas de estanterías y armarios son a menudo uno de esos lugares de almacenaje que atraen a los más pequeños de la casa y uno de esos lugares que debemos tratar de mantener alejados de ellos. Y es que, además de comida, ropa u objetos varios, en los armarios también puede haber productos de limpieza, productos tóxicos, detergentes...

Precisamente para que esto no sea un peligro para tus hijos, además de mantener este tipo de productos lo más alejados posible de su alcance, lo mejor es que coloques cierres de seguridad para evitar que pueda abrir las puertas de los armarios.

Cuidado con las ventanas

Evita poner camas o mesas próximas a ventanas, no olvides que los niños pueden llegar a utilizarlas para trepar y para llegar a ellas. Manteniendo este tipo de muebles separados podrás evitar el peligro de que trepen hasta ellas.

[Cómo conseguir que tus hijos coman sano en verano]

Protege las esquinas

Hoy en día existen también multitud de protectores de todo tipo de materiales y tamaños diferentes en el mercado. Esta es una buena manera de proteger a los más pequeños de las peligrosas esquinas de los muebles.

Otra buena medida preventiva es fijar todos los muebles de la casa a la pared y sobre todo aquellos que puedan correr el riesgo de ceder con peso.

Mantenlos alejados de los enchufes

Otro punto importantísimo con la llegada de un bebé al hogar, es que no debes olvidarte de tapar todos los enchufes de la casa. Para ello, puedes hacer uso de los protectores para enchufes que podrás encontrar en multitud de tiendas y en Internet, para evitar el acceso de los más pequeños a las peligrosas tomas de corriente.

En cuanto a los cables, lo mejor es que intentes taparlos con una regleta equipada con una cubierta y un interruptor de seguridad.

[Estos son los seis viajes que hay que hacer en familia, una vez en la vida, según los expertos]

Protégeles de los resbalones

Cuidado con las superficies deslizantes como los sueños del baño o de la cocina. Sobre todo para evitar posibles caídas, lo mejor es que, además de asegurarte de que estén secos, tomes alguna precaución para evitar posibles resbalones. Una buena forma de ello es con suelos acolchados, alfombras, suelos de gomaespuma...

Aléjalos de la cocina

La cocina es uno de los espacios menos seguros para los más pequeños de la casa, sobre todo porque es un espacio en el que podrán encontrar cuchillos, tijeras y todo tipo de elementos cortantes, pequeños electrodomésticos (batidora, freidora, microondas...), productos de limpieza, etc. Lo mejor es que los mantengas alejados de este lugar de la casa o que tomes las precauciones necesarias para evitar que sea un lugar peligroso para los pequeños.

Si no se te ocurre cómo mantenerlos alejados de determinadas estancias como la cocina, puedes optar por instalar una pequeña barrera o valla para evitar que tus hijos puedan pasar a determinadas estancias de la casa o incluso a las escaleras.

[Las señales que podrían indicar que tu hijo tiene altas capacidades]

La importancia de enseñar a los niños a comportarse de manera segura en casa

Durante los primeros años cualquier precaución es poca para asegurar la salud de los más pequeños, pero también es fundamental que sepamos mostrarles poco a poco y según vayan cumpliendo años, cómo pueden comportarse de forma segura.

Para ello, es importante que mostremos los posibles peligros y brindarles un equilibrio entre la autonomía y la supervisión. Poco a poco podrás ir adquiriendo conductas responsables y podrán aprender por sí mismos a protegerse.

Por todo ello, es importante que podamos combinar tanto las medidas de protección físicas anteriormente mencionadas como el aprendizaje. De esta manera podremos reducir enormemente los posibles riesgos a los más pequeños de la casa.

Sigue los temas que te interesan