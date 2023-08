Los 4 colores del 'feng shui' que debes incorporar en tu casa para atraer la riqueza y el dinero

El color es un aspecto muy importante del Feng Shui y está muy conectado con los principios cosmológicos del taoísmo. Entre sus muchas funciones, el color es una herramienta para ajustar la energía de un espacio. Y esos colores pueden ayudarte a alcanzar ciertos objetivos si los utilizas adecuadamente en tu hogar, según el Feng Shui.

En este sentido, los cuatro colores de la suerte asociados con la prosperidad y la riqueza son el rojo, el morado, el verde y el azul. Cada color tiene un significado específico y representa un tipo diferente de energía o ‘qi’ que alimenta a cada ser vivo, por lo que puedes elegir la tonalidad estrella de tu hogar a través de las características que proporciona cada uno de ellos.

Adoptar las ideas del Feng Shui, por otra parte, es mucho más sencillo de lo que podríamos imaginar. No hace falta embarcarse en una remodelación completa de la casa, sino que con unos pequeños cambios, incluso detalles decorativos, se puede cambiar la energía del hogar. Si tu objetivo es atraer la riqueza, estos son los colores que recomiendan los practicantes de esta filosofía.

1. Rojo

El rojo es el color de la suerte en la cultura china. iStock

En el Feng Shui, el rojo es el color más importante de todos. En la cultura china, este color representa la suerte, la prosperidad y el bienestar. Por ello, por ejemplo, la Ciudad Prohibida o el templo del Cielo en Beijing están pintados de rojo. Los sobres rojos (hong bao en chino), que utilizan los padres o abuelos para regalar dinero a los niños en año nuevo, son otro ejemplo del uso del rojo en la tradición china.

Ya que se trata de un color muy llamativo a la vista, es muy probable que no quieras que el rojo domine la paleta de colores de tu casa. No obstante, es posible incorporarlo de una manera más sutil. Por ejemplo, poniendo velas rojas, marcos de madera rojos, almohadas rojas o incluso figuritas rojas. Por otro lado, señalan desde The Spruce, al ser un color muy activador y energizante, es recomendable evitar las grandes de rojo en espacios relajantes como los dormitorios.

2. Morado

El morado es el color de la nobleza y la riqueza. iStock

Desde tonos lavanda a tonos berenjena más intensos, el morado está conectado con la nobleza y la riqueza, según la tradición del Feng Shui. “Es un color que inspira respeto y puede usarse para conectar tu qi con poder, prosperidad y abundancia”, explican en The Spruce. Esto es, si nos sentimos completos, sacaremos esa energía al mundo y las riquezas comenzarán a llegar hasta nosotros.

Para incorporar este color en el hogar, Kriti Nayyar, de Life Style Asia, recomienda usar un color violeta intenso en combinación con el blanco y el dorado, especialmente en las áreas principales de la vivienda como el salón. En cambio, al ser el violeta un color intenso, en el baño o en el dormitorio es preferible utilizar tonos más pastel como el lila. Si deseas llevar la idea al máximo, indica Nayyar, puedes pintar la pared sureste de tu salón en un color púrpura.

3. Verde

Las plantas de interior es la manera más sencilla de incorporar el verde a tu hogar. iStock

Además de representar fertilidad, serenidad y fertilidad, el verde atrae la riqueza económica. Es un color que indica que la naturaleza y la vida está en su apogeo. Además, está conectado con el elemento madera, que tiene que ver con el crecimiento. Ya sea apagado o intenso, señala Nayyar, el “verde tiene una variedad de tonos para equilibrar los niveles de energía de tu hogar”.

Es uno de los colores más fáciles de incorporar a tu casa. Existen varias opciones variadas y amplias como algunos elementos decorativos relacionados con la naturaleza o mediante la pintura. Otra manera simple de incorporar tonos verdes a los espacios de tu hogar es a través de las plantas de interior.

4. Azul oscuro

El azul es el color que representa el agua y la abundancia. iStock

Para el Feng Shui, los azules oscuros representan el elemento agua y simboliza la abundancia y el movimiento de los mares. El azul intenso está fuertemente asociado con la riqueza y, por ello, la mejor aplicación es en aquellos espacios que estén asociado con el dinero como una oficina o el local de un negocio.

“Dado que el elemento agua gobierna el sector norte de su hogar, el azul puede ser el color primario en tu esquema de decoración para esta área”, recuerda Nayyar. Por otro lado, puesto que el azul oscuro puede ser demasiado intenso para un espacio, combinarlos con el blanco o el beige puede ser una buena opción para equilibrar la energía. También se puede añadir una combinación de azul al sofá o incluso incorporar una pecera al espacio.

