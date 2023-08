Lenguaje terapéutico: descubre si es apto para tu relación de pareja y cómo practicarlo

La salud mental ha ganado un gran protagonismo en los últimos años y más, en el ámbito sentimental. Varios estudios confirmaron que tanto solteros como personas con pareja daban cada vez más prioridad al bienestar.

"La autenticidad es el eje central a la hora de conocer a alguien: la transparencia, el bienestar mental, la honestidad y el respeto son elementos clave en este nuevo panorama.

El 80% de 'lxs jóvenes' de entre 18 y 25 años considera el autocuidado como una de las principales prioridades a la hora de salir con alguien, y el 79% quiere que sus parejas también lo tengan como prioridad. Y lo que es aún más interesante: cerca del 75% de 'lxs jóvenes solterxs' afirman que encuentran más atractiva a una pareja si está dispuesta a trabajar en su bienestar mental", explica la aplicación Tinder en su informe "Future of Dating 2023: 'El renacimiento del mundo de las citas, marcado por la autenticidad'".

En este sentido, el lenguaje terapéutico se presenta como una vía más para conseguirlo. ¿Pero en qué consiste exactamente? ¿Cómo aplicarlo? Lo descubrimos en palabras de experta.

¿En qué consiste?

Ana Lombardía, psicóloga y sexóloga en Bumble, explica que "el lenguaje terapéutico está relacionado con la terminología utilizada en terapia para hablar de nuestros sentimientos y emociones, pero se encuentra fuera de este espacio con las personas que comparten nuestro día a día.

Son expresiones y palabras que poco a poco dejan de ser exclusivas de nuestras sesiones privadas para formar parte de nuestro lenguaje coloquial y de la forma que describimos y hablamos de nuestras experiencias personales".

El lenguaje terapéutico puede ser una herramienta muy eficaz para comunicar de forma clara y sensible cómo te sientes dentro de un marco que permita establecer límites saludables.

¿Puede ser negativo?

Tal y como destaca la app, aunque la mayoría de la gente tiene las mejores intenciones cuando utiliza el lenguaje terapéutico, a veces puede tener un efecto negativo cuando se utiliza de forma poco saludable o imponente.

En estos casos, esta nueva terminología se une a otros comportamientos negativos que los españoles y las españolas ya han admitido, no quieren experimentar en sus relaciones como la falta de respeto a amigos o familia, los celos, la pérdida de tiempo y la falta de igualdad. "El lenguaje terapéutico no es para todo el mundo, pero puede resultar positivo tanto para una persona como para su pareja o citas si se siente cómodo hablando de temas difíciles y le ayuda a comunicarse con claridad", comenta Ana Lombardía.

Este lenguaje no deja de hacer referencia a problemas de gran profundida psicológica, de ahí la importancia de cuidar su uso y contexto de expresión.

¿Cómo practicarlo?

1. Exprésate de manera clara y coherente: este nuevo concepto puede ser una herramienta muy eficaz para comunicar de forma clara y sensible cómo te sientes, facilitando tanto la puesta como el respeto de tus límites.

Además, puede permitirte expresar mejor lo que necesitas, lo que esperas del otro, etc. Es importante evitar soltar frases de moda que suenen terapéuticas sin pensar demasiado en lo que significan. Si utilizas frases y palabras que no se relacionan contigo, con tu pareja o con la situación en sí, corres el riesgo de parecer un poco distante de la situación real y de que tu pareja se sienta confusa. Además, si tu pareja no está familiarizada con este lenguaje o no se siente cómoda con él, puedes alejarla de la conversación o hacerle sentir que estás deshumanizando su experiencia personal.

2. Poner límites de forma adecuada: cuando pongo un límite personal en una relación establezco qué cosas no quiero, expresando cómo me siento y por qué eso es importante para mí. Al hacerlo, tengo en cuenta que eso puede ser o no del agrado de mi cita o pareja, y que mi límite puede chocar frontalmente con alguno de los suyos. Al hacerlo, tengo en cuenta que mis límites deben procurar no obstaculizar las libertades y derechos fundamentales de mi pareja.

Es esperable que, en muchos casos, los límites de uno no sean compatibles con los del otro; en ese caso, puede que quedemos en "tablas". En ningún caso es legítimo imponer mis deseos y coartar las libertades del otro invocando al “lenguaje terapéutico” para manipular a mi antojo su conducta.

3. Úsalo si crees que es para ti: hay gente que se siente cómoda con esta nueva terminología y otra que parece no acabar de encajar en ella. La honestidad con tu cita o pareja, es importante, si no encuentras esa comodidad tanto en utilizarlo como en escucharlo, comentárselo para que podáis encontrar otras formas de resolver conflictos sin necesidad de utilizarlos.

En todo caso, el lenguaje terapéutico tiene que ayudarnos a construir relaciones saludables mientras aprendemos a establecer límites y respetar nuestras individualidades.

