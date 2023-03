Cómo mantener una relación a distancia con éxito, según los expertos

Una relación a distancia no es precisamente una de las situaciones más ideales para mantener una relación de pareja, pero la realidad es que en un mundo tan superconectado y lleno de responsabilidades laborales, vivir una relación amorosa con cientos o miles de kilómetros de por medio es algo cada vez más habitual.

Pero ¿es posible en estos casos mantener la chispa sin acabar con una ruptura sentimental? Y, sobre todo ¿es posible evitar que esa distancia física no se convierta en una distancia emocional? La psicóloga experta Beatriz Isabel Rodríguez del equipo de Catarsis nos da todas las claves para cuidar y comprender una relación a distancia.

¿Es posible una relación a distancia?

La utilización de las redes sociales y de Internet facilitan mucho más la comunicación en este tipo de relaciones a día de hoy, pero ¿existe fecha de caducidad para que esa distancia física no sea un problema en la relación?

Beatriz Rodríguez destaca que "aunque quizás Internet haya permitido que sean más llevaderas e incluso que este tipo de relaciones se barajen como una opción en las parejas, lo cierto es que las relaciones a distancia han existido desde mucho tiempo atrás". Y, aunque no sean una situación ideal, la psicóloga recalca que "sí son posibles, pero siempre y cuando se tengan en cuenta algunas medidas y exista un objetivo final marcado y consensuado".

Haberse conocido previamente en persona y haber establecido unos niveles sólidos de pasión, intimidad y compromiso, así como tener unos valores y principios compartidos es fundamental para que ambas personas puedan llevar bien esa distancia física", destaca la psicóloga.

Todo esto unido a algo tan sencillo como asegurar los momentos de complicidad en pareja a través de pequeños detalles, puede facilitar la supervivencia de esa 'chispa': "No hay que olvidar que se pueden tener detalles a distancia: mandar regalos, cartas, quedar para jugar un juego de mesa, hacer la compra juntos y dejar que el otro elija algo, ver una peli, visitar un lugar y mostrarlo mediante videollamada, compartir una actividad artística, un concierto… ¡Es cuestión de ser creativos! Esto es fundamental", anima.

La importancia de saber gestionar las discusiones

Si ya una relación sentimental sin cientos de kilómetros de por medio es inevitable que tenga sus momentos de altibajos o de discusiones, llevar ese tipo de desencuentros a distancia puede parecer aún más complicado y doloroso.

Beatriz Rodríguez insiste en que en estos casos "la forma más sana de gestionar momentos de desacuerdo siempre va a ser la que mayor contacto y cercanía permita a la pareja".

Esto quiere decir, que si podemos hacer un viaje y estar con la persona, esta siempre será la mejor opción, pero "si no una videollamada sería el siguiente nivel de mayor cercanía. Es importante poder tener información verbal y paralingüística, no solo sobre el contenido, y esto es algo que se pierde en un mensaje e incluso en una llamada”, destaca.

En cuanto a la mejor forma de no mezclar el amor con la toxicidad o la dependencia emocional, la experta lo tiene claro: "Es posible conservar el amor sin caer en la toxicidad cuando existe un trabajo previo tanto a nivel de pareja como individual. Una persona que respeta, confía en su pareja y tiene una comunicación y compromiso que va demostrando cada día con detalles y acciones, no va a generar conflicto en este sentido”.

Otro punto importante para esta psicóloga se encuentra a la hora de "focalizarnos en nuestras responsabilidades, tiempo de ocio y hobbies, mantener una vida plena y no colocar la responsabilidad de mi bienestar exclusivamente en la otra persona. De esta forma, podré entender que la otra persona también las tenga y no sentiré la 'necesidad' de que por ejemplo me responda a los mensajes de inmediato", explica.

Consejos claves para cuidar una relación a distancia

compartidos, así como a medio y largo plazo, cómo evaluar una posible fecha del fin de esa distancia. Mantener el deseo y la pasión para no transformar la relación en amistad.

por los miedos o pensamientos negativos o catastrofistas sino contrastarlos y hablarlos. Poner esfuerzo por ambas partes.

Hacer planes juntos y tener detalles (demostrarle al otro que te importa).

