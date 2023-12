¿Cómo se brinda en las distintas partes del mundo? Un recorrido por las palabras de cada país

La temporada navideña es el momento perfecto para reencontrarte con tus amigos que hace años que no ves, pero también para quedar con aquellos que ves ocasionalmente; la ocasión para las cenas de empresa, pero también para las cenas familiares, donde las palabras y los discursos de agradecimiento siempre se acompañan de un brindis.

La Navidad nos llena de emociones, agradecimiento, gratitud, afecto, nostalgia, mucha tristeza, pero también mucha felicidad a partes iguales. Los adornos navideños, el frío y las uvas hacen que saquemos nuestro lado más profundo.

Desde aquellos meditados a los que surgen de manera espontánea, los discursos navideños son una parte de la esencia de la época de Papá Noel. Lo cierto es que estas palabras siempre están acompañadas de algo más, además de muchos sentimientos a flor de piel: una copa de vino.

Aunque pensemos que en España buscamos cualquier ocasión para brindar, en otros muchos países también mantienen el ritual de alzar las copas al son.

Para ayudar a quienes estén de viaje o quienes quieran conocer las costumbres de otras partes del mundo, Preply, la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea, ha ilustrado un mapamundi para enseñar las palabras que se usan para brindar en cada rincón.

¿Cómo se brinda en distintas partes del mundo?

En España todos conocemos cuáles son las dos palabras principales para brindar: '¡salud!', o '¡chinchín!'. La primera se utiliza también en otras ocasiones, como cuando alguien estornuda.

La segunda, en cambio, es una expresión de cortesía de origen chino que hemos apropiado a nuestro lenguaje y ya, incluso, forma parte de él. En China, chinchín o ching-ching, significa 'por favor'.

Reino Unido, 'cheers'

Si has visto películas, series o has viajado a algún lugar de habla inglesa, has podido comprobar que la palabra 'cheers' se utiliza mucho por parte de los anglosajones. Lo cierto es que cada vez que lo gritan, están celebrando algo.

La palabra proviene de la antigua palabra francesa 'chiere' que significa 'rostro' o 'cabeza'. Tiempo después, en el siglo XVIII, se comenzó a utilizar como una forma de expresar felicidad y aliento.

En Inglaterra, así como pasa en España, también han asociado la palabra a otros términos. En este caso, los ingleses también utilizan 'cheers' para dar las gracias o, incluso, para decir adiós.

Alemania, 'prost'

Para los alemanes, el brindis es un ritual en el que no solo hay que decir 'prost' —nuestra traducción a 'salud'— sino que, también, ellos ven fundamental el contacto visual con cada una de las personas presentes.

Además de 'prost', los alemanes también brindan con la palabra 'zum wohl' en contextos más formales.

Italia, 'salute'

Los italianos también buscan cualquier ocasión para brindar y alzar las copas para celebrar. Ellos, la palabra que utilizan es 'salute', muy similar al español, para desear salud y bienestar a todos los presentes.

China y Japón, '干杯 (gān bēi)' y '乾杯 (kan pai)'

En China y Japón este proceso sigue muchas más pautas, como servir por orden de rango de edad. Los chinos, a la hora de brindar, lo complementan con la palabra '干杯 (gan bei)’, que significa algo así como 'taza seca' o 'salud'.

Así como nosotros en España tenemos el hidalgo (beberse la copa de una sola vez) en China no podían quedarse atrás y su traducción sería 'campei'. Allí, hay que beber de un trago la bebida para demostrar que se aprecia lo que nos ofrecen.

En Japón, el equivalente de 'salud' para brindar es '乾杯 (kan pai)', y también tienden a seguir un pequeño protocolo como que solo la utiliza el anfitrión de la fiesta al inicio de la comida.

Sin embargo, en este país hay que tener cuidado de que no se nos escape nuestro querido 'chinchín' puesto que en el idioma nipón, la fonética del 'chinchín' es similar a la utilizada para designar al órgano reproductor masculino.

Croacia, Bosnia y Serbia, 'nazdravlje'

Los tres países tienen la palabra 'nazdravlje' para brindar por la vida, pero también pueden utilizar 'živeli' que significa 'por una larga vida' en eslavo. En Macedonia del Norte también hacen uso del término.

Finlandia, 'kippis'

Kippis es una palabra que se usa mucho en Finlandia y se usa, entre otras cosas, para decir 'salud' al brindar con el mismo sentido de 'cheers', una muestra de agradecimiento.

Nigeria, 'ekele diri'

Al alzar las copas, los nigerianos pronuncian el 'ekele diri’ que significa, literalmente, 'muchas gracias'.

Noruega, Suecia y Dinamarca, 'Skål'

En el antiguo idioma nórdico, 'Skål' está relacionado con el deseo de un brindis o un buen augurio a un amigo. También, en la Edad Media, gritaban skol entre ellos para incentivarse y darse aliento a continuar la batalla.

Su traducción al español significa 'salud' pero también puede traducirse como 'bol' o 'cuenco'.

