¿Te han invitado a una comida navideña? Si llegas con uno de estos 5 detalles, los anfitriones te adorarán

Por protocolo, siempre que nos invitan a comer o cenar en casa de otra persona debemos llevar un detalle de cortesía. Es una costumbre cortés que sirve para mostrar tu agradecimiento, da igual que sea un familiar o un compañero del trabajo el que te abra las puertas de su casa para celebrar una velada. En Navidad, los encuentros sociales se multiplican y con ellos la eterna duda del invitado: ¿con qué detalle acertaré? ¿esto les gustará? ¿comerán queso? ¿serán más de vinos robustos o suaves?

Los invitados no siempre lo tienen fácil a la hora de decidir qué detalle llevar, y es que todo depende de las preferencias de cada familia. Lo que está claro, en cualquier caso, es que no podemos aparecer con las manos vacías. Ante la incógnita, es preferible optar por uno de esos clásicos que nunca fallan y que quedan bien allá donde los llevemos. Estos son los 5 detalles por los que los españoles más apostamos cuando nos toca ir a una comida:

1. Vino

Es uno de esos eternos infalibles según los expertos en protocolo, y es que un buen vino siempre es bien recibido en cualquier ocasión festiva. Puedes optar por un tinto robusto, un refrescante vino blanco o incluso un espumoso para brindar en el momento adecuado de estas festividades decembrinas.

Si conoces los gustos de tus anfitriones, puedes elegir un vino que se ajuste a sus preferencias, o consultar con un especialista para obtener las mejores recomendaciones. Además, debes tener en cuenta que este detalle podría poner en un aprieto a los dueños de la casa, ya que pueden sentirse en la obligación de abrir el vino para que el resto de comensales puedan probarlo. Si vas a optar por este regalo, lo mejor es dárselo en privado para que ellos puedan guardarlo fuera de la vista de los invitados.

2. Dulces típicos

En este apartado hay que hacer una distinción importante: no es lo mismo dulce que postre. El segundo, por lo general, no suele ser un detalle acertado por el mismo motivo por el que el vino no debería regalarse en frente de los invitados. Lo más seguro es que el anfitrión haya estado toda la tarde preparando un postre con el que culminar el menú (o que haya hecho un gasto generoso para comprarlo en la pastelería) y tu propuesta puede que rompa sus esquemas.

Sin embargo, ¿quién puede decirle que no a esos invitados que aparecen con un dulce típico de su región, a modo de detalle para que todos podáis probarlo? Es uno de esos detalles que no sabes si gustarán a todo el mundo, pero sí reflejarán tu esfuerzo por impresionarles con algo fuera de lo habitual y que, además, tiene un significado para ti. En España, los dulces típicos alegran cualquier sobremesa, desde una torta real típica del sur de Granada hasta unos cordiales de almedra traídos directamente de Murcia.

3. Flores

Un ramo de flores frescas es una forma clásica a la vez que acertada de expresar gratitud a los anfitriones. Puedes elegir flores de temporada o incluso optar por un arreglo floral temático navideño. Las flores no solo añaden color y fragancia a la decoración, sino que también transmiten una cálida sensación de aprecio.

Las poinsettias, también conocidas como flores de pascua, son un símbolo clásico de la temporada navideña por sus inconfundibles hojas rojas. También puedes regalar hortensias, rosas e incluso un cactus, si lo que quieres es impresionar a esos anfitriones que no se dejan sorprender con nada.

4. Productos gourmet

Los productos con denominación de origen también son muy valorados por su calidad. Si tus anfitriones disfrutan de la buena comida, considera llevar productos gourmet, como aceites de oliva aromatizados, vinagres balsámicos, quesos de selección, embutidos o mermeladas especiales. Este tipo de productos son un regalo sofisticado que muestra tu atención y cuidado por los detalles.

5. Algo más pensado

Si conoces bien sus gustos personales, puedes optar por regalarles algo que sea especial para ellos. Por ejemplo, si son aficionados a la literatura o al ensayo, un libro relacionado con sus intereses podría ser un regalo adecuado; si les gusta el arte, una obra recopilatoria de sus artistas favoritos; y, si son amantes de la música, un vinilo o un disco (nunca pasan de moda) seguro que les emocionará y dará pie a conversaciones muy interesantes sobre vuestros gustos.

También podrías considerar otros objetos personalizados, como objetos decorativos hechos a mano. Cuando los coloquen en el hogar, los anfitriones guardarán un gran recuerdo de la velada que habéis pasado juntos.

