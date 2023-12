¿Existe la cesta de Navidad perfecta? Descubre cuáles son los 6 productos que no pueden faltar

Las cestas de Navidad no son tan antiguas como la festividad, sino que esta manifestación de generosidad se remonta a la Edad Media en Francia. Durante ese periodo, los señores empezaron a ofrecer comida a sus arrendatarios, en una muestra de la caridad que caracteriza la Navidad. Esta es, al menos, la versión cristiana de las cestas de Navidad, que derivan de una suerte de aguinaldo.

Algunos sitúan su origen en la vieja costumbre romana de la Sportola, una cesta de mimbre con comida que los patrones entregaban a sus subordinados para celebrar, con productos como higos secos, laurel y aceitunas, la fiesta pagana de Saturnalia, unas festividades romanas que se celebraban en honor al dios Saturno. Las monedas sustituyeron al poco tiempo a los fastuosos obsequios, pero la tradición se mantuvo y llegó a resurgir.

Ahora muchas empresas, sin saberlo, hacen honor a este legado romano cuando deciden regalar a sus empleados lotes y cestas de Navidad. Turrones, chocolates, embutidos, frutas secas, conservas, vino, champán, café, embutidos, las combinaciones pueden ser infinitas.

Y ya existen cestas que se adecuan a los gustos, creencias, dietas e intolerancias de los empleados: gourmet o normales para enófilos, celíacos, vegetarianos, veganos o abstemios. Cada vez más, las compañías tienen en cuenta estas informaciones para regalar la mejor cesta de Navidad a sus empleados.

Desde los clásicos atemporales, como los vinos y los turrones, hasta las modernas innovaciones culinarias, estos son los productos imprescindibles que harán que tu cesta de Navidad destaque y sorprenda a tus empleados y a sus familias en los banquetes navideños:

1. Turrones, dulces y chocolates de calidad

Duros (de Alicante), blandos (de Jijona), a la piedra, de mazapán, de yema tostada, imperiales, hay una gran variedad de turrones en el mercado y el mejor momento para degustarlos es durante esta fechas estivales. Ahora la lista de turrones se amplía con nuevos sabores, como el popular sabor a galleta. Los mazapanes, mantecados, duquesas, bombones y chocolates también se encargan de darle un toque más dulce a la Navidad.

2. Embutidos y quesos

El jamón es posiblemente el producto más selecto de la cesta de la Navidad. Incluir una pata entera o decantarse por una bandeja loncheada es la forma de hacer honor a este alimento tan típico de los hogares españoles.

También se puede optar por otro tipo de charcutería, como los chorizos, los salchichones o el fuet. El paté, la sobrasada y otras formas de preparados untables pueden ser el acompañamiento perfecto al pan.

Otro producto gastronómico castizo es el queso. Es ideal para los picoteos de bienvenida o como entrante para una comilona. Además, puede combinarse con frutas, mermeladas, confituras o frutos secos, entre otros.

3. Vinos y champán de celebración

Este producto, no apto para abstemios o musulmanes, casi siempre consigue dar algo de chispa a las celebraciones. Un buen vino, ya sea tinto, blanco o rosado, es el acompañante ideal para refrescar nuestro paladar durante las cenas. Y hay que ser honestos, a nadie le gusta brindar con un vino pobre.

En la víspera de la blanca Navidad se puede otras por bebidas claras, espumosas y burbujeantes, como el vino blanco, el champán, la cava o la sidra.

4. Frutos secos

Cuando se han sacado las bebidas, toca acompañarlas con algún tentempié; y los frutos secos son la opción más acertada. Por eso, siempre hay que incluir una buena selección de frutos secos para rematar la noche.

El más representativo de todos es la almendra, que también podemos encontrar rellenas, confitadas (peladillas), recubiertas de chocolate o como ingrediente de los turrones. A este clásico navideño se pueden añadir las nueces, los piñones y las avellanas.

5. Conservas 'gourmet'

Es importante escoge productos que no se estropeen con el transcurso del tiempo y que no pierdan calidad y sabor. Las latas de conserva son perfectas para eso. En toda cesta navideña no puede faltar una variedad de patés, latas de bonito o atún, los espárragos, las anchoas y los pimientos de piquillo.

6. Aceite de oliva

Encontrar una botella de aceite de oliva virgen extra en un obsequio navideño es la mejor noticia que se le puede dar a alguien. Con los desorbitados precios de este pilar de la cocina mediterránea, algunos han aprendido a prescindir de uno de los manjares más ricos y saludables de gastronomía española. Pero con una botella en la cesta, los obsequiados podrán bañar, condimentar o elaborar los platos más típicos de la Navidad.

