El truco viral de la piña para dormir a pierna suelta: así es como funciona este método

Un truco se ha hecho viral en Tik Tok. Y no, no se trata de un método revolucionario para cortar la piña y evitar los molestos restos de la corteza. Tampoco es una forma extraordinaria de una piña que parece tener una cara perfectamente esculpida. No es tampoco una piña que vuela. Se trata simplemente de un truco para dormir profundamente y sin interrupciones.

Los vídeos con la etiqueta #PineappleHacks han conseguido ya 3,7 millones de visitas en la red social y muchos usuarios ensalzan las propiedades de esta fruta para potenciar la melatonina. La tiktoker Emma Leigh va incluso más allá y señala que comer piña antes de ir a la cama puede ayudarte a conciliar el sueño mucho más rápido y profundamente al aumentar la melatonina en tu cuerpo hasta en un 240%.

Pero, ¿cuánto hay de cierto en esta teoría? Según la nutricionista de Nucific, Amy Lee, este fenómeno tiene bastante validez. “Los estudios han descubierto que el consumo de piña produce un nivel más altos de metabolitos de melatonina que otras frutas”, explicó la profesional en unas declaraciones recogidas por la Delish.

Precisamente, un estudio realizado por investigadores tailandeses de la Universidad de Mahasarakham y la Universidad Bansomdejchaopraya Rajabhat en 2019 encontró que, tras analizar quince frutas tropicales, las concentraciones más altas de melatonina, serotonina y triptófano estaban en el mango, la piña y la mora (2,401, 68,092 y 175,527 ng/g en peso seco, respectivamente).

Qué es la melatonina

La melatonina es una hormona que el cerebro produce en respuesta a la oscuridad. Según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, esta molécula natural biosintetizada ayuda a la sincronización de los ritmos circadianos (nuestro reloj interno de 24 horas) y a conciliar el sueño. Otras investigaciones sugieren que es un importante antioxidante y puede retrasar el desarrollo de algunas enfermedades neurodegenerativas y del cáncer.

“La melatonina no produce sueño por arte de magia, pero puede ayudar a restablecer el ritmo circadiano, también conocido como ciclo de sueño y vigilia de 24 horas”, señaló la nutricionista Keri Glassman para Today. “Una mayor concentración de melatonina indica al cuerpo que es hora de dormir cuando realmente lo es”.

Otros beneficios de la piña

Además de ayudar a conciliar el sueño mejor, la piña es baja en calorías y rica en vitaminas y minerales. Otro beneficio adicional es su poder antiinflamatorio. "La piña es el único alimento conocido que contiene bromelina, una enzima que ayuda a la piel y a los tejidos a cicatrizar", señaló la dietista Julia Zumpano a Cleveland Clinic. "La bromelina parece producir sustancias que combaten el dolor y la hinchazón". Consumir la bromelina de la piña, incide Zumpano, también podría ayudar a tu piel a cicatrizar tras una operación o lesión.

Sin embargo, la piña no es el único alimento que favorece la producción natural de la melatonina. Existe toda una variedad de alimentos que pueden ayudarte a conciliar el sueño. Según un estudio de 2017, los huevos y el pescado son los grupos de alimentos con mayor contenido de melatonina en los alimentos de origen animal. En los alimentos vegetales, además de la piña, destaca la nuez como fuente de melatonina. Algunos tipos de setas, cereales y legumbres son también fuentes dietéticas de melatonina.

