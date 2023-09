Este ejercicio que puedes realizar todos los días y sin darte cuenta, fortalece el core según Harvad

Tenemos la idea, errónea, de que hacer ejercicio es algo costoso y que requiere mucha disciplina. Parece que para ponernos en forma, necesitamos ir todos los días al gimnasio y hacer un entrenamiento específico marcado por un profesional.

[¿Yoga o pilates? Estas son las claves para elegir entre una práctica u otra]

Si bien, esta opción es válida y muy atractiva para la gente que disfrute de esta rutina, no siempre es fácil de realizar. El gimnasio no es para todos: cuesta mucho ir, puede que te aburra o, simplemente, que no sea el ejercicio adecuado para ti.

No hace falta entrenar todos los días de la semana para estar en forma, de hecho, hay ejercicios que ejecutamos todos los días sin darnos cuentas, y que son muy beneficiosos para nuestra forma física. Y no lo decimos nosotros, lo dice Harvard.

Se trata de un movimiento para fortalecer el core, es decir, los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna. Ejercitar esta parte del cuerpo es fundamental, ya que es el punto de estabilización corporal para cualquier tipo de movimiento, es la zona que da control corporal, postural y equilibrio en cualquier tipo de tarea.

Eso sí, el ejercicio en cuestión solo puede realizarse si utilizas el transporte público, por lo que si eres más de coche, quizás esta sea la excusa perfecta para dejarlo y pasarte al autobús o al metro. No solo vas a mejorar tu forma física, sino que también ayudarás al medio ambiente.

Según Harvard, si haces el trayecto de pie sin sostenerte fuerte con las manos en las barras superiores, puedes fortalecer el core. ¿Por qué? Por qué vas a hacer fuerza con esa parte del cuerpo y con las piernas para mantener el equilibrio en lugar de hacerlo con los brazos.

Nos pasamos el día sentados en la oficina, por lo que estar de pie durante el trayecto al trabajo, ya sea en el autobús o en el metro, compensa. Según la famosa universidad, el objetivo es el mismo que cuando hacemos una plancha: mantener la espalda recta tensionando la zona del core.

Como ya hemos mencionado anteriormente, mantener esta parte del cuerpo trabajada es muy importante, ya no por el aspecto físico, sino también por la salud. La musculatura está cuidada, la zona baja de la espalda aguantará mejor, tendremos menos dolores, y a la larga también tendremos mayor capacidad para hacer movimientos diarios tan simples como levantarnos del sofá, incluso en edades avanzadas.

Las funciones del Core

Correcta estabilización del cuerpo: las extremidades pueden realizar cualquier movimiento en base a esta musculatura, formando cadenas musculares transmisoras de fuerzas entre piernas y brazos.

Aumenta la eficiencia del movimiento y su fluidez.

Mejora el equilibrio y la coordinación.

Mejora la propiocepción.

Mayor firmeza postural y su control.

Aumento de la fuerza y la flexibilidad a través del complejo lumbo-pélvico-cadera (sacro-ilíaco).

Nos ayuda a tener conectada toda la musculatura del tronco y tren inferior (caderas, glúteos y piernas).

Sigue los temas que te interesan