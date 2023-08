¿Tienes hematomas? Este es el truco definitivo para quitarlos en 1 minuto (con algo que tienes en casa)

Caernos o tropezar con cualquier pieza de mobiliario es una experiencia universal, al igual que lo es el hematoma que sale a continuación en la zona del golpe —que de estético tiene poco—. Por eso, es totalmente normal que nos queramos deshacer de él en un abrir y cerrar de ojos.

Sobre todo en verano, tanto piernas como brazos quedan totalmente al descubierto como consecuencia del calor y, con ellos, todos los hematomas que tengamos en estas zonas—que además suelen ser las que nos golpeamos con más frecuencia—. Si quieres disimular los moretones por completo, en Vivir te compartimos este truco que te explica cómo.

El hematoma es una marca causada debido a que, después de darte un golpe, la sangre se ha quedado atrapada debajo de la superficie de la piel, lo que suele ser común en lesiones que rompen los vasos sanguíneos. Al abrirse estos vasos, dejan que la sangre salga y se quede "encerrada" debajo de la epidermis.

Y, aunque solemos olvidarlo, la horrible marca no es lo único que deja un hematoma. A ella suele ir ligada la sensación de dolor e hinchazón. Además, también los moretones se pueden clasificar en varios tipos: en la piel, en el músculo o en los huesos, que suelen ser los más serios. Sin embargo, en este artículo solo vamos a aprender a disimular los primeros.

Normalmente, los hematomas suelen tardar entre dos y tres semanas en desaparecer y su color va variando en este periodo de tiempo. Comienzan teniendo un tono rojizo y luego se vuelven azul violáceo y amarillo verdoso, justo antes de volver al color normal de la piel.

Para disimular el hematoma, podemos acudir a los consejos tradicionales como son poner hielo en la zona justo cuando te has golpeado, elevar el área lesionada por encima de la altura del corazón o tomar vitamina C. No obstante, una vez ha pasado un tiempo, parece imposible que la marca se vaya de otra manera que no sea con el paso de los días.

Por ese motivo, las redes se han emocionado cuando un famoso Tiktoker ha compartido el truco definitivo para deshacerse o disimular los moretones con un objeto que todos tenemos en casa: un peine de púas duras.

Aunque resulte raro, la lógica detrás de este sencillo truco tiene todo el sentido. El joven (@mikefajardo_), explica que para deshacernos de la marca, debemos lograr una mejora en la circulación de la zona. ¿Y cómo lo haremos? Cogiendo el peine de púas, colocándolo sobre el hematoma y masajeando la zona en círculos.

Según el Tiktoker, debemos continuar haciendo esto durante 45 segundos o un minuto aproximadamente. También advierte que si en algún momento sentimos dolor, debemos parar y dejar que la zona descanse durante un rato.

Varios de los comentarios del vídeo alegan que el truco funciona, al menos para disimular en gran parte el moretón. ¿A qué esperas para probarlo?

