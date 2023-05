Qué es el ileísmo, la antigua técnica para pensar con más sabiduría

En su relato de la Guerra de las Galias, el emperador romano Julio César escribió "César vengó al público" en lugar de "Yo vengué al público". Este pequeño cambio lingüístico se conoce como ileísmo, un término acuñado a principios del siglo XIX por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridgehablar que hace referencia a hablar sobre ti mismo en tercera persona en vez de utilizar el pronombre “yo”.

Aunque es poco frecuente utilizar esta fórmula, en ciertas ocasiones es bastante común su uso, sobre todo como recurso literario. Por ejemplo, cuando un periodista hace referencia a sí mismo como 'este periodista' o cuando alguien habla refiriéndose a sí mismo como ‘un servidor’.

Puede parecer algo extraño, pero esta técnica, según han hallado estudios recientes, podría ayudarte a pensar con más sabiduría. Por ejemplo, en los pensamientos rumiantes, aquellos que no se nos van de la cabeza, pensar en tercera persona puede ayudarte a “despejar tu niebla emocional, permitiéndote que veas más allá de tus prejuicios”, explica David Robson, periodista científico especializado psicología, en un artículo publicado en All About Psychology.

Otro beneficio que señala Robson —autor de The Intelligence Trap (W. W. Norton&Co, 2019), un libro que trata sobre la inteligencia y cómo podemos tomar decisiones más sabias— es que este tipo de pensamiento en tercera persona “puede mejorar temporalmente la toma de decisiones”. Es una forma, indica, de entrenar la sabiduría en la vida diaria y puede “traer beneficios a largo plazo para el pensamiento y la regulación emocional”.

¿Un signo de narcisismo?

Ahora bien, tras ver los beneficios, podrías haberte preguntado si referirse a sí mismo en tercera persona puede ser una señal de que una persona es narcisista. Precisamente, uno de los ejemplos más claros de los últimos años es el de Donald Trump. El que fuera presidente de los Estados Unidos se refería continuamente en público a sí mismo como 'Donald' o como 'Trump', algo que despertó numerosas críticas.

“¿Qué tipo de persona se refiere a sí misma en tercera persona? ¿Qué clase de persona se felicitaría a sí misma?”, se preguntó el periodista de Business Insider Nicholas Carlson en 2012 tras publicar Trump un tuit auto felicitándose por el éxito de Apprentice, un reality en el que los concursantes competían por un trabajo en su empresa.

A primera vista podría parecer un simple comportamiento narcisista —que podría serlo—, de alguien con un ego muy grande. Sin embargo, expertos como George Simon, doctor en psicología clínica por la Universidad de Texas Tech, señalan que también juegan otros factores.

“El hecho de que alguien esté preocupado por su imagen social no los convierte en narcisistas”, escribió Simon en un artículo publicado en Counselling Resource. El ileísmo o el excesivo uso del pronombre yo, según el doctor en psicología, no siempre son las señales del carácter narcisista de una persona.

“Si bien algunos han sugerido que las personas ileístas son probablemente narcisistas, durante un período de tiempo en los últimos años apareció un consenso entre los investigadores de que el alto uso del pronombre personal en primera persona del singular era en sí mismo el indicador más confiable del narcisismo”, señaló Simon. Ambos puntos de vista parecen haber perdido fuelle en los últimos años.

Así, indica Simon, es mejor utilizar otras técnicas como la excesiva búsqueda de cumplidos, validación, aprobación, etc. O también que raramente van a reconocer sus errores o defectos personales. “Preocúpate menos de cómo se refieren a sí mismos y más de cómo te ven a ti y a las demás personas en sus vidas. Esa es la prueba más segura de su carácter”, concluyó.

