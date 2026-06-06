Pocos castillos en España conservan tan bien su pasado como este que hoy te invitamos a descubrir. En esta fortaleza no faltan murallas, torres, palacios e iglesias que permanecen protegidos tras este complejo sistema defensivo que ha logrado resistir al paso de los siglos y que todavía hoy impresiona por sus dimensiones.

Más que una simple fortaleza, se trata de una auténtica ciudad amurallada que domina el paisaje desde lo alto de una colina. Su privilegiada ubicación le permitió controlar durante siglos importantes rutas de comunicación y desempeñar un papel clave en la defensa de este territorio fronterizo, marcado por conflictos, alianzas y disputas entre reinos.

Hablamos del Castillo de Monterrei, en Ourense, considerado uno de los conjuntos fortificados mejor conservados de Galicia y de toda España.

Castillo de Monterrei.

Sus orígenes se remontan a la Edad Media, aunque el enclave ya tuvo importancia estratégica desde épocas anteriores.

A lo largo de los siglos fue ampliándose hasta convertirse en una impresionante acrópolis rodeada por tres recintos amurallados que albergan palacios, edificios religiosos, torres defensivas y antiguas dependencias residenciales.

La torre del homenaje y las mejores vistas

Uno de los elementos más reconocibles es la Torre del Homenaje, símbolo del poder militar de la fortaleza. Desde sus alrededores se obtienen magníficas panorámicas sobre el valle del río Támega, los viñedos de la comarca y las montañas que rodean esta zona del interior gallego.

Su posición estratégica explica perfectamente por qué este enclave fue tan importante durante siglos para el control del territorio.

Castillo de Monterrei.

Dentro del recinto destaca también el elegante Palacio de los Condes, construido en estilo renacentista y vinculado a algunas de las familias más influyentes de la nobleza española.

Junto a él se encuentra la iglesia de Santa María de Gracia, una de las construcciones religiosas más destacadas del conjunto, además del antiguo hospital de peregrinos, que recuerda la importancia que tuvo esta zona para quienes transitaban antiguamente por Galicia.

Cada edificio añade una nueva capa de historia a un recinto monumental que sorprende por su excelente estado de conservación.

De fortaleza militar a Monumento Nacional

A lo largo de los siglos, Monterrei fue adaptándose a las nuevas necesidades defensivas, especialmente durante los conflictos con Portugal y otros episodios bélicos que marcaron la historia de la frontera.

Tras un largo periodo de decadencia, fue declarado Monumento Nacional en 1931, lo que permitió impulsar diferentes trabajos de recuperación y conservación.

Hoy el conjunto es uno de los grandes referentes patrimoniales de Galicia y alberga incluso un Parador de Turismo dentro de sus murallas, permitiendo a los visitantes dormir rodeados de más de mil años de historia.

Otros lugares de interés en la zona

La visita también puede completarse descubriendo algunos de los rincones más interesantes del entorno. La comarca destaca por su importante legado histórico y cultural, además de conservar tradiciones tan arraigadas como su famoso carnaval, considerado uno de los más singulares y concurridos de Galicia.

Entre valles, montañas y bosques aparecen fortalezas medievales, antiguas explotaciones mineras de origen romano y localidades con un valioso patrimonio arquitectónico, como Viana do Bolo, cuya trama histórica invita a pasear sin prisas.

Los amantes de la naturaleza también encontrarán numerosos motivos para alargar la escapada. Muy cerca se sitúan espacios tan espectaculares como Pena Trevinca, donde se encuentran las cumbres más elevadas de Galicia y varias lagunas de origen glaciar, además del Parque Natural de O Invernadeiro, uno de los grandes tesoros naturales del interior ourensano.