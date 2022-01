Uno de los platos más tradicionales de la gastronomía española es el cocido. Las recetas se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, pero dependiendo de la región en la que te encuentres disfrutarás de unas variedades u otras.

La base suele ser siempre la misma: un caldo de legumbres, verduras y carnes variadas preparado a fuego lento. Para conocer las diferentes variedades que se distribuyen por la geografía española, continúa leyendo las siguientes líneas:

Cocido gallego

El cocido gallego suele ser el más abundante y consistente de todos los cocidos de la gastronomía española. En él no faltan verduras, como berzas, repollo rizado, blanco, grelos o nabizas. Para aderezarlo se añade un poco de unto de cerdo, unas patatas gallegas, unos garbanzos y chorizo. No es lo único, ya que se añade también lacón, oreja, cachucha, costilla, morro o rabo de cerdo.

Lalín y Padrón son probablemente las localidades gallegas donde mejor se prepara este plato. La primera localidad, considerada el kilómetro cero de Galicia, se trata de un pueblo en el que domina una gran belleza arquitectónica moderna, como el Ayuntamiento. También hay que visitar el Pazo de Liñares, el Puente de Taboada y el museo de Ramón Aller.

Por su parte, Padrón, entre los ríos Sar y Ulla, es la cuna de grandes escritores como Rosalía de Castro o Camilo José Cela.

Cocido madrileño

Este cocido es el más conocido. Hay diferentes formas de prepararlo, pero sus ingredientes imprescindibles son garbanzos, fideos, morcillo, chorizo, hueso de ternera o cerdo, pollo y patatas.

Una visita a Madrid capital o sus pueblos debe ser rematada con la degustación de un buen cocido madrileño, pero también hay que apreciar su belleza arquitectónica y monumental. Pasear por sus barrios y pararse en los monumentos más emblemáticos, o salir a los pueblos de los alrededores, como en la sierra, será la mejor forma de vivir la comunidad.

Cocido maragato

Tradicional de Astorga y la zona leonesa, el cocido maragato se prepara habitualmente con garbanzos, berza, patatas y una multitud de carne y embutidos. Astorga, capital de la maragatería, cuenta con un patrimonio envidiable. Su catedral es una parada obligatoria, así como el Palacio de Gaudí, la capilla de San Esteban, el convento e iglesia de San Francisco o el seminario mayor, entre otros templos religiosos. Esta ciudad tiene un origen romano, de ahí que se puedan realizar una ruta romana recorriendo las construcciones más emblemáticas de la época.

Cocido montañés

El cocido montañés, originario de Cantabria, tiene la particularidad de que lleva alubias en lugar de garbanzos. También suele incluir berzas, costilla de cerdo, morcilla y chorizo.

Qué hay mejor que después de haber disfrutado de la naturaleza cántabra degustar un buen plato de cocido montañés. Además de Santander ciudad puedes disfrutar de la comarca de Liébana, como Potes y los Picos de Europa, Santillana del Mar, la Costa Quebrada, Comillas, San Vicente de la Barquera, los valles Pasiegos Santoña o Castro Urdiales, entre otros preciosos lugares que se esconden en la comunidad.

Puchero andaluz

Típicamente andaluz, este puchero está elaborado a base de garbanzos, cebolla, apio, cardo, azafrán, jamón, melosa ternera, gallina o pollo, chorizo y tocino. Antes de servir el plato se extrae el tocino para que no se rompa y se coloca en una bandeja junto a las carnes, y el resultado es la pringá.

Escudella i carn d’olla y otros cocidos

La Escudella es uno de los cocidos típicos de Cataluña. En él, además de garbanzos y patatas se suele incluir butifarra, col y una masa de carne picada con especias, huevo y pan rallado.

Por su parte, el cocido de pelotas es conocido en la parte de Levante, y destaca porque las pelotas son generalmente preparadas con carne picada de ternera o magro de cerdo mezclada con especias, pan, hígado y huevos.

El pote asturiano también es un importante cocido para el Principado de Asturias. Se elabora con alubias blancas y diferentes productos de cerdo, acompañado de verduras.

Finalmente, merece especial mención la olla burgalesa, un emblema de los pueblos de Santo Domingo de Silos, Lerma y Covarrubias. En él se cambian los garbanzos por las alubias y se añaden patata, cebolla y zanahoria, además de laurel, chorizo y costilla adobada.

