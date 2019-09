Brando es un resort de lujo exquisito ubicado 50 kilómetros al norte de Tahití en el impresionantemente hermoso atolón privado de la Polinesia francesa de Tetiaroa, compuesto por una docena de islotes idílicos que rodea una laguna brillante.

Cada villa tiene su propio acceso privado a la playa y una espectacular piscina.

Un lugar para aprender y divertirse

The Brando fue creado a partir de la visión original de Marlon Brando para crear una empresa de desarrollo sostenible que fomentara las razones para conocer el lugar y la gente de la Polinesia francesa. El actor trabajó de manera apasionada por conservar la belleza natural, la biodiversidad y la riqueza cultural de Tetiaroa y estaba decidido a encontrar una manera en la que pudiera ser un centro de investigación y educación y un modelo de sostenibilidad. En 1999 Brando pidió a Richard Bailey de Pacific Beachcomber S.C., quien había creado ya algunos de los mejores resorts de la región, que le ayudara a concebir un plan que le ayude a lograr su sueño. Juntos, Brando y Bailey persiguieron y lograron crear un microcosmos donde naturaleza y últimas tendencias tecnologías se unen en pos del disfrute total del huésped.

Una lista casi interminable de actividades están disponible en el Brando incluyendo snórquel en un jardín de coral, paddle boarding, kayak, piragüismo, buceo, tenis, ciclismo, natación, y lo más espectacular de todo, la exploración de los islotes privados que rodean la laguna y tours guiados por naturalistas. El complejo también cuenta con una biblioteca y un centro de exploración donde podrá leer libros sobre la Polinesia francesa y asistir a charlas y demostraciones sobre la cultura polinesia, su historia y estilo de vida. No faltan los científicos y los investigadores que hablarán con los clientes acerca de sus investigaciones y las especies de aves y vida marina en el atolón. Una boutique y una tienda de lujo perla también se encuentran en la propiedad.

Vista aérea de una de las villas de The Brando.

Preservar la biodiversidad, gran objetivo de The Brando

The Brando es el legado de esa visión compartida y el resort se compromete a proteger la biodiversidad preciosa de Tetiaroa. "La misión del Brando es proporcionar una de las experiencias de viaje más lujosa, auténtica y enriquecedora disponible en cualquier lugar, de una manera ambientalmente sensible, sostenible y culturalmente rica," dijo Richard Bailey, Presidente y CEO de Pacific Beachcomber cuando se presentó mundialmente The Brando. "Estamos comprometidos a preservar y proteger el esplendor natural y la biodiversidad preciosa de Tetiaroa; respetando y apoyando la cultura polinesia, la hospitalidad y tradiciones; y tratando de ser un modelo para el resto del mundo”.

Los proyectos actuales incluyen un estudio de los sitios arqueológicos de Tetiaroa y una investigación de acidificación del océano. Los huéspedes de Brando podrán experimentar de primera mano la visión de Brando y tendrán la sensación de estar en una «Universidad del mar», interactuando con los científicos en el campo, y participando activamente en los estudios realizados por algunas instituciones de investigación líderes de todo el mundo.

Living room prototipo de las villas, sencillez y elegancia se dan la mano.

El Brando también está trabajando estrechamente con Te Mana O Te Moana, una organización sin fines de lucro ubicada en Tahití dedicada a la conservación de la fauna y flora marina, especialmente la tortuga verde en Tetiaroa, pero también mamíferos marinos, tiburones, rayas y arrecife de coral en la Polinesia francesa. Pacific Beachcomber ha colaborado estrechamente con Te Mana O Te Moana en los últimos diez años para la implementación de excursiones en la laguna de Tetiaroa y también está desarrollando una variedad de programas educativos orientados a la juventud. La organización ha desarrollado materiales educativos y programas aprobados por las autoridades locales, llegando a más de 100.000 escolares hasta la fecha.

Lujo gastronómico en cada uno de los restaurantes

La galardonada cocina de Guy Martin, dos estrella Michelín en Le Grand Véfour en París, se presenta en todos los restaurantes y en la habitación de comedor con camareros pendientes de nuestra voluntad las 24 horas del día. Les Mutinés es el nombre del restaurante de The Brando con una bodega de vinos de clase mundial y cuenta con vistas paradisíacas a la laguna. Los platos principales están inspirados en la Polinesia, y suponen una fusión del este y del oeste y de la cocina clásica francesa. Cada islote tiene su propio bar y sus actividades diferenciadoras.

El Spa es una auténtica maravilla arquitectónica que se funde con su entorno.

El Varua Polynesian Spa de The Brando se especializa en los mejores tratamientos holísticos inspirados por antiguas tradiciones Polynesias todas ellas conjugadas con las mejores técnicas modernas. El spa incluye villas privadas de tratamiento y masaje, baños de vapor, un salón de té y relajación, un refugio de yoga y una suite especial spa entre las palmeras para parejas.