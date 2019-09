Viajes El Corte Inglés te propone que proyectes tus ganas de desconectar en la planificación de futuros viajes, así sentirás que tus vacaciones no tienen fin.

Punta Cana se caracteriza por sus idílicas playas.

Pasión caribeña

Todavía estás a tiempo de estirar tus vacaciones de verano si dispones de días libres en septiembre. Anímate a descubrir la esencia del Caribe en República Dominicana durante 7 noches desde solo 890 € por persona en régimen de Todo Incluido, vuelos desde Madrid y traslados. Disfrutarás de unas fantásticas vacaciones en el Gran Hotel Bahia Principe Punta Cana de cinco estrellas y vivirás una experiencia inolvidable; sus piscinas, restaurantes con variada gastronomía, bares, spa y su situación enfrente de una inmensa playa de arena blanca y aguas cristalinas.

Alarga tus días de verano en República Dominicana.

Punta Cana se caracteriza por sus espectaculares playas, sus arrecifes de coral ideales para los amantes de los deportes acuáticos y por su exuberante vegetación. Sin olvidar la multifacética y tradicional cultura dominicana en la que se incluye una deliciosa gastronomía, como los arroces, frijoles, mariscos y pescados.

En familia, con amigos o en pareja… el Caribe es un destino ideal, ¡aprovéchalo!

Comienza el nuevo año en la ciudad que nunca duerme

Nueva York es una ciudad que hay que visitar una vez en la vida, o más…porque su enérgica actividad la hacen diferente cada día. Viajes El Corte Inglés te propone celebrar la llegada del Año Nuevo en la ciudad que nunca duerme. Tomarás las uvas, o lo que decidas, en pleno Times Square, entre muchos otros planes navideños que recordarás siempre.

Viajar a Nueva York es una experiencia inolvidable, la espectacularidad de sus rascacielos, sus amplias zonas verdes, el encanto de sus calles, sus tiendas sin fin… cada rincón te hace sentir que estás en el escenario de una película. Nueva York es conocida por las miles de series y películas que la han elegido para plasmar sus tramas. La sensación de conocerlas en primera persona es indescriptible. Y si lo haces en época navideña, mucho más. Las luces, los adornos navideños en calles y tiendas, harán que vivas la Navidad con una dosis extra de magia e ilusión.

Cada rincón de Nueva York te hará sentir que estás en el escenario de una película.

Viajes El Corte Inglés te ofrece un viaje de 6 noches, con salida desde Madrid el 29 de diciembre, para que este Fin de Año vivas uno de los momentos más clásico y famoso del mundo: el Times Square Ball Drop. A las 11:59 de la noche, la bola comienza su descenso desde lo más alto del edificio One Times Square, mientras millones de personas cuentan los segundos finales y celebran el comienzo de un nuevo año con besos y fuegos artificiales.

Ese no es el único plan, podrás también pasear por Rockefeller Center, donde cada año hay un árbol de Navidad gigante de más de 28 metros de altura decorado con más de 50.000 luces LED. Puedes patinar o, si el patinaje no es lo tuyo, ver cómo lo hacen otros por su pista de patinaje sobre hielo. Paseando por el centro de Manhattan te hipnotizará la impresionante decoración navideña de sus escaparates. No te puedes perder los de Bergdorf Goodman, Macy’s, Lord & Taylor o Bloomingdale’s.

Puedes patinar en Manhattan abrazado por los colores del otoño.

Un imprescindible en Nueva York en Navidad es el Christmas Lights Tour de Dyker Heights. Dyker Heights es un barrio residencial en Brooklyn donde los vecinos decoran las casas y jardines con miles de luces de colores, figuras motorizadas, renos, tiovivos, Santa Claus gigantes, pesebres o bastones de caramelo gigantes. El espíritu navideño que alguna vez habrás visto en películas en su máxima expresión.

Vivirás la próxima Nochevieja en Nueva York desde solo 1.590 € por persona en un hotel de cuatro estrellas incluyendo vuelos y traslados. La Navidad en Nueva York no te dejará indiferente.