Trump afirma que la respuesta de Irán al plan de paz de EEUU es "totalmente inaceptable"

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La declaración de Trump se produce después de que Irán presentara este domingo su respuesta a la propuesta de EEUU para la resolución de la guerra en Oriente Medio, de la que se desconocen los detalles.

Horas antes, la agencia estatal iraní IRNA informó de que Teherán ha enviado a través del mediador paquistaní su respuesta a esta última para apuntalar el fin de las hostilidades. Por el momento se desconoce el contenido del mensaje.

Mientras tanto, el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, había asegurado en declaraciones a IRNA que “los países que sigan a Estados Unidos en la imposición de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán inevitablemente a dificultades al transitar por el estrecho de Ormuz”.