Malas noticias para Gavin Newsom: Trump cancela importante proyecto energético en California y crece la disputa entre ambos

La administración Trump ha dado un nuevo paso en su enfrentamiento político con el gobernador Gavin Newsom al anunciar la cancelación de más de 7.56 mil millones de dólares en subvenciones destinadas a proyectos de energía limpia. Esta medida impacta directamente a California, incluyendo un golpe fuerte al proyecto de hidrógeno ARCHES, que perdería cerca de 1,200 millones de dólares en financiamiento federal. Este episodio marca un nuevo capítulo en la histórica disputa entre Newsom y Trump por el rumbo energético del estado.

Cancelación masiva de subvenciones federales para proyectos de energía limpia

El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) reveló en días anteriores que pondrá fin a 321 premios financieros asociados con 223 proyectos de energía limpia, ahorro energético, redes eléctricas, hidrógeno y tecnologías afines.Según el DOE, estos proyectos “no avanzaban adecuadamente las necesidades energéticas nacionales”, carecían de viabilidad económica o no prometían un retorno de inversión para los contribuyentes.

Entre los proyectos cancelados se encuentra el ambicioso hub de hidrógeno “ARCHES” en California, considerado una piedra angular de la transición energética del estado. Ese proyecto había sido designado para recibir unos 1,200 millones de dólares en apoyo federal, de acuerdo con AP. Tras el anuncio federal, el gobernador Newsom calificó la cancelación como vengativa y una señal de que esta administración “no toma en serio la dominancia energética estadounidense.”

Para California, además, estos recortes significan la pérdida de al menos 3,100 millones de dólares comprometidos en 79 subvenciones locales vinculadas a energía limpia. Legisladores como el representante Mark Takano denunciaron que estos recortes frenarán la creación de empleo, encarecerán la energía y paralizarán el impulso al sector verde local.

Otros recortes en California: del proyecto eólico marino al tren de alta velocidad

Una de las decisiones más simbólicas fue la retirada de 426.7 millones de dólares destinados al proyecto eólico marino en Humboldt Bay. Ese financiamiento estaba asignado para la construcción de una terminal portuaria marítima capaz de ensamblar y lanzar turbinas marinas frente a la costa del norte de California.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, justificó la cancelación argumentando que esos fondos serían más útiles en “infraestructura real” que en “proyectos eólicos fantasiosos”. En paralelo, el gobierno federal canceló 4,000 millones de dólares en subvenciones no utilizadas para el proyecto del tren de alta velocidad de California. De ese monto, 175 millones de dólares se retiraron de proyectos específicos, como viaductos, diseño final y separaciones de nivel.

La Autoridad de Transporte Ferroviario (FRA, por sus siglas en inglés) justificó la medida señalando falta de cumplimiento, retrasos, cambios en los pronósticos de pasajeros y un déficit multimillonario.

Estos recortes federales representan una ofensiva clara contra la infraestructura verde californiana y revelan que la contienda entre Newsom y Trump trasciende lo meramente discursivo: define el rumbo energético del estado.

Para California, implica pérdidas millonarias en inversión, empleos potenciales y credibilidad internacional en innovación limpia. Ahora, el centro de atención estará en la estrategia legal estatal para revertir esas decisiones y en cómo se realineará la política energética frente a esos recortes.