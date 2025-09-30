El mega proyecto de más de 100 millones USD que revolucionará la industria hospitalaria de Florida: se ubicará en el corazón de Tampa

El plan maestro contempla la construcción de un complejo de 16 millones de pies cuadrados de desarrollo en múltiples fases

El sector hospitalario de Florida está a punto de experimentar una transformación sin precedentes con el inicio de la construcción del campus Speros FL, vinculado al Moffitt Cancer Center. Se trata de uno de los desarrollos más ambiciosos en la región de Tampa Bay, concebido para convertirse en un referente internacional en investigación, tratamiento e innovación en oncología.

Una inversión que supera todos los precedentes

De acuerdo con la página oficial del Moffitt Cancer Center, el proyecto Speros FL se levanta en Pasco County, en un terreno de 775 acres estratégicamente ubicado en el área metropolitana de Tampa. Su primera fase contempla una inversión de 1,6 mil millones de dólares, una cifra histórica que combina fondos del propio Moffitt, del estado de Florida, del condado de Pasco y de inversionistas privados.

De hecho, tan solo el estado aprobó 150 millones de dólares para infraestructura y servicios públicos que darán soporte al desarrollo.

La primera etapa, denominada Fase 1A, contempla más de 600 millones provenientes de organismos públicos y otros 1.000 millones desde el sector privado. Con estos recursos se proyecta la construcción inicial de edificios de investigación, laboratorios, espacios clínicos y de fabricación, todo ello diseñado para sostener el crecimiento a largo plazo.

Un campus para la innovación médica

El plan maestro prevé más de 16 millones de pies cuadrados de desarrollo en múltiples fases. Con ello, Speros FL se consolidará como un centro global de innovación en la lucha contra el cáncer, integrando espacios de formación académica, investigación científica y aplicación clínica de última generación.

Uno de los aspectos más relevantes es su impacto en el ecosistema de salud de la región. El campus no solo ampliará las capacidades de atención del Moffitt Cancer Center, sino que también atraerá talento internacional y fomentará la colaboración entre especialistas de distintas disciplinas. Además, se espera que genere miles de empleos directos e indirectos, fortaleciendo tanto al sector hospitalario como a la economía local.

Más que un hospital, un cambio de paradigma

El proyecto no se limita a la construcción de nuevas instalaciones. Se trata de una apuesta por redefinir cómo se aborda la oncología en Florida y más allá. Al integrar laboratorios de última tecnología, espacios para la innovación farmacéutica y áreas de manufactura, Speros FL busca acelerar el desarrollo de terapias y tratamientos avanzados contra el cáncer.

De acuerdo con Moffitt, la magnitud de este campus convierte a la iniciativa en la expansión más grande de su historia. Al ubicarse dentro del área de Tampa Bay, su alcance beneficiará no solo a pacientes locales, sino a toda la red hospitalaria del estado. En definitiva, Speros FL no es solo un proyecto de infraestructura: es un nuevo modelo de cómo la inversión público-privada puede transformar radicalmente la atención médica especializada.