Sanidade impulsará en Galicia un programa pionero de atención domiciliaria pediátrica

Jornada en Pontevedra por el Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026. Consellería de Sanidade

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, impulsará este 2026 un servicio pionero de rehabilitación domiciliaria destinado a pacientes pediátricos. Se trata de una iniciativa que se enmarca en la "Estratexia galega en enfermidades raras".

Antonio Gómez Caamaño, titular de la cartera sanitaria, acompañado del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y del gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, presentó este plan durante la inauguración de la jornada organizada en a Boa Vila con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026, que se celebrará mañana, día 28 de febrero.

El servicio de atención domiciliaria se prestará de la mano de la Federación galega de enfermidades raras e crónicas (Fegerec), precisamente, entidad organizadora del acto de hoy en el Hospital Montecelo y que llevó por lema "Porque cada persoa importa".

La prestación contará con rehabilitadores, trabajadores sociales y profesionales, en definitiva, de la gestión asistencial. Actualmente ya está definido el modelo y el proceso asistencial.

Más de 8.800 consultas

En este aspecto, Gómez Caamaño explicó en Pontevedra que las unidades multidisciplinarias que comenzaron a funcionar en 2021 en los hospitales de A Coruña, Santiago y Vigo, ya realizaron más de 8.800 consultas.

La estrategia mencionada cuenta con una inversión de 400 millones de euros. En este extremo, a finales del pasado año se contabilizaron 5.700 pacientes inscritos en el Rexistro Galego de Enfermidades Raras.

Por otro lado, se prevé reforzar la prevención secundaria y se ampliarán los cribados neonatales con 12 nuevas patologías. Actualmente ya se detectan, de manera precoz, 37 metabolopatías. Así, entre el 2000 y el 2024 se realizaron cribados a 476.500 bebés, detectándose 705 enfermedades.

Por último, la Xunta destinará 384 millones a financiar terapias farmacológicas, unas terapias que ya beneficiaron a unas 4.000 personas.