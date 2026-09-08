Novos Pulsos presenta su programación de otoño: seis conciertos en Galicia para descubrir talento emergente

Esmerarte Industrias Creativas y la Axencia Galega das Industrias Culturais han impulsado una nueva entrega de Novos Pulsos, un ciclo de conciertos pensado para dar visibilidad al talento emergente gallego y reivindicar el papel de las salas de música en directo "como espacios fundamentales para el desarrollo de nuevos proyectos artísticos".

Novos Pulsos ha sido presentado en La Fábrica de Chocolate Club de Vigo de la mano de Óscar Durán («Uka»), responsable de booking de Esmerarte Industrias Creativas, y Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais: "La búsqueda de talento forma parte de nuestras responsabilidades y, en este momento, Galicia cuenta con una escena especialmente rica en nuevas propuestas. Como empresa, creemos que debemos contribuir al desarrollo del tejido cultural y musical y ayudar a que estos proyectos puedan crecer y llegar a nuevos públicos", señaló Durán.

Por su parte, Jacobo Sutil animó al público a apoyar de manera activa la creación cultural de la comunidad. "A todos nos gusta presumir de la cultura gallega, pero la mejor manera de hacerlo es apoyarla y disfrutarla. Acudir a los conciertos y descubrir a nuestros artistas es fundamental para que la escena siga creciendo", sugirió.

Nuevas citas musicales en septiembre

Tras comenzar su actividad durante la primavera con las actuaciones de Vatapá Quinteto, PortoSanto y Capital Voskov, el ciclo retomará su programación en septiembre con nuevas citas en Santiago de Compostela, Vilar de Santos, Vilanova de Arousa, Vigo, Boiro y Lugo.

A continuación, se recogen las fechas, los locales, lugares y artistas que componen esta nueva entrega del programa.

11 de septiembre - Taïn - Riquela Club · Santiago de Compostela

- Riquela Club · Santiago de Compostela 16 de octubre - Carla Lourdes & Javier Lago - A Arca da Noe · Ourense

- A Arca da Noe · Ourense 30 de octubre - 9Louro & Taïn - A Cofradía Cultural · Vilanova de Arousa

- A Cofradía Cultural · Vilanova de Arousa 7 de noviembre - Cora Yako - La Fábrica de Chocolate Club · Vigo

- La Fábrica de Chocolate Club · Vigo 20 de noviembre - Camellos - A Pousada da Galiza Imaxinaria · Boiro

- A Pousada da Galiza Imaxinaria · Boiro 20 de noviembre - Montedapena & Hermanos Visi - Sala Jagger · Lugo

Las entradas están disponibles en ataquilla.com.