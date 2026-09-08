Novos Pulsos presenta su programación de otoño: seis conciertos en Galicia para descubrir talento emergente
Tras comenzar su actividad durante la primavera con las actuaciones de Vatapá Quinteto, PortoSanto y Capital Voskov, el ciclo retomará su programación en septiembre con nuevas citas en Santiago de Compostela, Vilar de Santos, Vilanova de Arousa, Vigo, Boiro y Lugo
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Esmerarte Industrias Creativas y la Axencia Galega das Industrias Culturais han impulsado una nueva entrega de Novos Pulsos, un ciclo de conciertos pensado para dar visibilidad al talento emergente gallego y reivindicar el papel de las salas de música en directo "como espacios fundamentales para el desarrollo de nuevos proyectos artísticos".
Novos Pulsos ha sido presentado en La Fábrica de Chocolate Club de Vigo de la mano de Óscar Durán («Uka»), responsable de booking de Esmerarte Industrias Creativas, y Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais: "La búsqueda de talento forma parte de nuestras responsabilidades y, en este momento, Galicia cuenta con una escena especialmente rica en nuevas propuestas. Como empresa, creemos que debemos contribuir al desarrollo del tejido cultural y musical y ayudar a que estos proyectos puedan crecer y llegar a nuevos públicos", señaló Durán.
Por su parte, Jacobo Sutil animó al público a apoyar de manera activa la creación cultural de la comunidad. "A todos nos gusta presumir de la cultura gallega, pero la mejor manera de hacerlo es apoyarla y disfrutarla. Acudir a los conciertos y descubrir a nuestros artistas es fundamental para que la escena siga creciendo", sugirió.
Nuevas citas musicales en septiembre
Tras comenzar su actividad durante la primavera con las actuaciones de Vatapá Quinteto, PortoSanto y Capital Voskov, el ciclo retomará su programación en septiembre con nuevas citas en Santiago de Compostela, Vilar de Santos, Vilanova de Arousa, Vigo, Boiro y Lugo.
A continuación, se recogen las fechas, los locales, lugares y artistas que componen esta nueva entrega del programa.
- 11 de septiembre - Taïn - Riquela Club · Santiago de Compostela
- 16 de octubre - Carla Lourdes & Javier Lago - A Arca da Noe · Ourense
- 30 de octubre - 9Louro & Taïn - A Cofradía Cultural · Vilanova de Arousa
- 7 de noviembre - Cora Yako - La Fábrica de Chocolate Club · Vigo
- 20 de noviembre - Camellos - A Pousada da Galiza Imaxinaria · Boiro
- 20 de noviembre - Montedapena & Hermanos Visi - Sala Jagger · Lugo
Las entradas están disponibles en ataquilla.com.