Malu Salgado ofrece el primer concierto de su carrera en Vigo: "Estoy muy ilusionada de tocar en mi ciudad"

Viguesa de raíces y de corazón, la joven promesa de la música española, Malu Salgado arrasa en las plataformas digitales con sus primeros sencillos. La hija mayor del famoso icono celeste Míchel Salgado, dio sus primeros pasos en la música hace un mes, con el lanzamiento de su primer sencillo 'Nirvana', que acumula más de un millón de reproducciones en Youtube.

Tras su paso por las audiciones de La Voz Kids, donde los nervios le jugaron una mala pasada y no consiguió entrar al programa, la cantante ha firmado recientemente con el sello discográfico Trinoyz con el que han trabajado artistas de relevancia internacional como Justin Bieber, A$AP Rocky o Pitbull. Desde Florida trabaja en el lanzamiento de su primer disco, que verá la luz a principios de 2025, y cuenta con la participación de renombrados profesionales que acumulan varios premios Latin Grammy y discos de platino como Carlos Santos, Rodrigo Crespo, Domino Saints y Nápoles, quienes han trabajado con reconocidos artistas internacionales como Shakira y Karol G, entre otros.

Esta semana, Malu se encuentra en Vigo para ofrecer un concierto solidario este jueves 12 de diciembre en La Fábrica de Chocolate. El objetivo de la cita es recaudar fondos para la construcción de una escuela en Alotenango (Guatemala).

Pregunta: Bienvenida, Malu. Quería empezar preguntándote: ¿cómo te sientes al estar en Vigo, una ciudad que llevas en la sangre?

Respuesta: Mi casa está aquí. Paso muchísimo tiempo en la ciudad, y mi familia paterna vive aquí, y me siento súper a gusto en Vigo. Con toda la locura que tengo entre Madrid, Dubái y Miami, Vigo es una ciudad que me da tranquilidad. Es un sitio en el que descanso y me siento en paz.

Madrid y Vigo son mis dos ciudades; siento una conexión muy especial con ambas. Siempre voy a volver, porque Vigo me tiene enamorada, y cada vez más.

P: Entonces, quién sabe si te tendremos aquí en algún momento para desconectar o inspirarte

R: Sí, para desconectar, siempre. E inspirarme también. Siempre le digo a mi equipo que tendrían que venir aquí en algún momento, en vez de estar yo moviéndome tanto a Miami. Además, Vigo es preferible a Madrid porque, al tener el mar, inspira mucho más.

P: Pasando a tus inicios en la música, ¿cómo descubriste esta pasión?

R: Es algo que he sentido toda mi vida: escuchando música, bailando por casa, viendo muchos musicales... Yo quería ser como los actores que veía en la pantalla: cantar, bailar y actuar al mismo tiempo. Siempre he querido dedicarme a la música o al arte. Más tarde, empecé con clases de canto, me lo tomé en serio, y ahora, poco a poco, estoy consiguiendo mi sueño.

P: Tu familia es muy reconocida en el mundo del fútbol, esto te ha beneficiado en muchos aspectos pero también te ha puesto etiquetas, ¿cómo influye eso a la hora de mirar al futuro de tu carrera?

R: Me siento orgullosísima de la familia que tengo y de dónde vengo. La gente lo pone como algo negativo, pero no es así para nada. Vivo enamorada de mi familia y, de cara al futuro, tanto mis hermanos como yo queremos continuar con ese legado tan bonito que nos están dejando nuestros padres y abuelos.

P: En parte gracias a tu familia has podido viajar y conocer otras culturas, lo cual se ve reflejado en tu música. ¿Hasta que punto esto ha tenido un impacto?

R: Ha influido muchísimo, tanto como persona como artista. Viajar es la mejor educación que puedes recibir; te permite conocer culturas y tradiciones. Por eso estoy agradecida de haber podido viajar tanto porque me ha marcado profundamente. Todo lo que hago refleja esa multiculturalidad que forma parte de mí.

P: Esta pasión tuya ¿fue la que te llevó a empezar a estudiar Relaciones Internacionales?

R: Sí, me encanta aprender y conocer todo lo relacionado con eso. Sigo estudiando; tuve que pausarlo para grabar en Miami, pero ya llevo un año y medio de tres. En Inglaterra son tres años, y pienso terminarla porque quiero tener mi carrera y mi título. Es algo que me enorgullece.

P: Esta experiencia en Miami fue posible gracias a tu sello discográfico, Trunoyz. ¿Cómo fue estar allí?

R: Desde que firmamos el año pasado, ha sido increíble. Mis compañeros de trabajo se han convertido en mi segunda familia: me cuidan muchísimo, me apoyan y han apostado por mí. La experiencia ha sido fantástica.

Vivir allí tres meses, al principio, fue duro porque me fui sola de casa por primera vez. Es una aventura intimidante, pero vale la pena. Todo esfuerzo tiene su recompensa.

P: Al mes de publicar tu primer sencillo "Nivana" ya es todo un éxito, con un millón de reproducciones en Youtube ¿cómo te sientes?

R: Sigo sin creérmelo. Después de tanto trabajo y paciencia, ver que está dando frutos es un sueño cumplido. Es muy bonito porque, aunque sea solo una cifra, detrás de cada número hay una persona. Eso nunca lo olvidaré.

P: ¿Por qué elegiste "Nirvana" como tu primer lanzamiento?



R: Era mi carta de presentación al mundo. Nirvana significa mucho para mí porque refleja quién soy. La canción rinde homenaje a mis raíces: mi lado español y mis años en Dubái. Es muy especial, la escribí con el corazón y la produjimos en apenas siete horas.

P: Hace poco sacaste tu segundo sencillo, "La Vida". Lo defines como una respuesta positiva a las críticas. ¿Qué mensaje querías transmitir?

R: Quería lanzar un mensaje de positividad. Las críticas son algo que todos sufrimos, y con esta canción quise decir: "Déjenme en paz". Es una respuesta a todo lo que he recibido y escuchado: "que si mi familia", "que si no se giraron", "que si lo que hago", "que si lo que tengo"... Es una canción que me salió de dentro.

P: Ahora a principios de 2025 va a salir tu primer disco. ¿Qué nos puedes adelantar?

R: El EP tiene seis temas y se lanza a finales de enero. Habrá una versión de una canción española clásica, como homenaje a su sonido y a la cantante. También incluye una bachata, que será nuestro próximo sencillo. Tengo muchísimas ganas de que la gente lo escuche.

R: Tendremos que estar pendientes entonces. Ya para terminar, este jueves a las 21:00 horas vas a estar en concierto en Vigo, ¿qué pueden esperar los vigueses que acudan?

R: Van a ver a una Malu principiante, porque estoy aprendiendo. Será mi primer concierto para público, pero también verán a una Malu muy ilusionada de tocar por primera vez en su ciudad y en una sala tan mítica como es la Fábrica de Chocolate. Además, es por una causa preciosa: construir un colegio en Guatemala con Entreculturas. Aunque aún solo tengo dos temas, haré versiones y espero que la gente disfrute.