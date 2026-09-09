Vigo se volverá a llenar de 'Sabores del mundo' este fin de semana en la explanada del Náutico

Este fin de semana, el festival gastronómico 'Sabores del mundo' volverá a ocupar la explanada del Náutico de Vigo después de una exitosa primera edición.

Según han trasladado desde VigoPlan Events, organizadora del evento, tras la buena acogida que ha tenido el pasado fin de semana, repetirán la experiencia en cuatro nuevas jornadas, los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre, manteniendo el mismo escenario.

Esta cita reúne más de quince propuestas gastronómicas procedentes de países como Argentina, Alemania, Portugal, Francia, Estados Unidos, Brasil, Japón, Venezuela, México, Turquía, Italia, Perú, Palestina, Colombia y España.

El público podrá disfrutar, degustar y descubrir platos típicos de la gastronomía latinoamericana hasta especialidades asiáticas, además de propuestas dulces y diferentes opciones para completar una experiencia gastronómica pensada para descubrir, probar y compartir.

La ampliación de fechas permitirá, además de disfrutar de nuevos sabores, de nueva programación y propuestas de animación, con especial protagonismo de la música y del ambiente festivo a lo largo de la jornada.

El evento mantiene también su carácter familiar, con actividades pensadas para que pequeños y mayores puedan disfrutar de la fiesta.