El restaurante de Vigo que destaca por sus arroces a un paso de El Corte Inglés: "Un sitio muy familiar"

Cada rincón de Vigo esconde un local de hostelería único, con una identidad propia que te marcará por siempre. Establecimientos en los que sentirse como en casa y en los que degustar los mejores productos de la Ría y Galicia.

Un claro ejemplo de ello es Vakaburra, ubicado en el número 89 de la calle Ecuador, aunque sus primeros meses no fueron fáciles: "Abrimos en diciembre de 2019, nos pilló la pandemia. En febrero la gente empezó a asustarse y en marzo estuvimos completamente cerrados", explican a Treintayseis sus dueños.

Daniela do Campo y Julio Vieira regentan Vakaburra desde hace poco más de seis años. "Esto era antiguamente un italiano que se llamaba Matilde. Los que llevaban el local ya no querían seguir y me ofrecieron que me lo quedara", afirma la administradora y jefa de sala del negocio.

Daniela llevaba cuatro años trabajando en Matilde cuando se hizo cargo del restaurante y le ofreció a Julio, su pareja, acompañarla en este viaje. "Yo llevaba muchos años en cocina y aquello había que cambiarlo por completo", asegura el jefe de los fogones de Vakaburra.

Terraza interior de Vakaburra Treintayseis

"El tipo de cocina que estaban llevando no funcionaba. De hecho, lo quisieron dejar porque aquello necesitaba un cambio completo: una restitución completa de la cocina, nueva maquinaria y un nuevo enfoque", añade el cocinero, que subraya que su apuesta está funcionando y ya está consolidada pese a "estar casi un año sin poder trabajar".

El Covid marcó por completo la evolución de Vakaburra. Daniela y Julio cargaron a sus espaldas todo el peso del restaurante: "Día y noche solos, sin empleados y sin cobrar. Abríamos para mantener el local a flote a la espera de que la pandemia acabara en algún momento".

Uno de los mejores arroces de Vigo

La vuelta de la normalidad trajo a Vakaburra a sus primeros clientes fijos, enamorados de la comida tradicional que ofrecen Daniela y Julio. Ahora bien, lo que más triunfa son los arroces. "Hay días que no hay una mesa que no tenga un arroz", asegura la jefa de sala del restaurante.

Los hosteleros no esperaban tener tanto éxito con los arroces. De hecho, su intención era especializarse en carnes y pescados, que también son demandados por sus comensales. Bacalao, rape, costiña de cerdo a baja temperatura y croca de vaca son algunos de esos platos que no pueden eliminar de la carta.

Además, los productos son frescos y se adaptan a la temporada. "Cuando es la época de los espárragos, ponemos espárragos frescos. Cuando es la época del atún también lo ponemos en verano", explica Daniela, que detalla que tienen tres tipos de arroces: rape con zamburiñas, pulpo con gambones y de secreto ibérico.

El primero es el más demandado: "No sabemos por qué, porque el de pulpo está muy bueno y el de secreto también, pero el de rape es el de la goleada", indican los dueños de Vakaburra, que explican que, en época de caza, en invierno, suman a su variada carta un arroz de ciervo y setas.

Una identidad única

Croquetas y langostinos son otros de los platos más demandados de Vakaburra, que cuenta con una estética única en su local. Un mar de colores inunda el restaurante, que también destaca por su variedad de vinos.

Y es que Vakaburra también funciona como una galería de arte para que pintores de la ciudad muestren sus piezas al público y puedan ser compradas. La obra más cara superaba los 500 euros de valor.

Vakaburra Treintayseis

Ahora bien, en este caso nos alejamos de las galerías de arte convencionales y elitistas. "Es un sitio muy familiar. Todos nos conocemos por los nombres", afirma Daniela, que viven del cliente de Vigo. Excepto en verano, cuando los hoteles de la zona les llenan el local de turistas con ganas de degustar comida tradicional gallega.