Parrillada buffet de Vigo: Come lo que quieras por 16,90 euros y sin ninguna penalización

Los buffet libre son bastante habituales en las calles de Vigo. Comida tradicional gallega, pizzerías, cocina internacional... Son muchas las opciones que presenta la ciudad olívica para disfrutar de auténticas delicias hasta hartarse con un precio cerrado que solo varía en función de si el menú incluye o no la bebida o el postre. Desde la redacción de Treintayseis os traemos un local que ofrece un suculento buffet de una comida muy querida por gran parte de los gallegos: el churrasco.

El churrasco es más que una simple comida. El destello en los ojos de cualquier gallego al escuchar por parte de un familiar o amigo la frase "¿organizamos un churrasco?" es incomparable, porque esa frase solo significa que ese día va a ser muy especial. Reunirse para una churrascada con tus seres queridos va más allá de comer carne de la mejor calidad, sino que es una oportunidad de compartir risas mientras se prepara el churrasco en un ambiente del todo festivo. La posterior degustación acompañada de vino y otros platos típicos no es más que un reflejo de la cultura gallega y la importancia que tiene la comida en la vida social de la comunidad.

Aun así, para esos momentos en los que apetece comer un buen churrasco de carne gallega, pero no tanto cocinar, existe un local en Vigo en el que ofrecen un buffet libre por 16,90 euros por persona: Milongas Parrillada Vigo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Milongas Parrillada (@milongasparrillada)

En este local ubicado en el Centro Comercial A Laxe, concretamente en la Rúa Cánovas del Castillo, local 3 planta 2ª, tienen una carta muy variada en la que, sin ninguna duda, la carne es su plato especial. Desde opciones individuales hasta compartir entre dos, lo que más llama la atención de Milongas Parrillada es su buffet "Come lo que quieras", en el que, por tan solo 16,90 euros, puedes repetir lo que te guste todas las veces que quieras. El buffet incluye: churrasco de cerdo, churrasco de ternera, secreto de cerdo, chorizos criollos, patatas, ensalada, postre o café. La bebida debe abonarse aparte.

Ubicada en varios puntos de Galicia

Para acceder a Milongas Parrillada Vigo solo tienes que acudir a su página web y reservar en el restaurante de la ciudad olívica.

Por suerte para todos los amantes del churrasco, Milongas Parrillada cuenta con restaurantes por diferentes zonas de Galicia a mayores de Vigo, estas son: Bertamiráns, Vilagarcía, O Milladoiro, A Coruña, Poio y Ourense.

Sin ningún tipo de penalización

A diferencia de otros buffets, en Milongas Parrillada Vigo no debes abonar ninguna penalización en caso de dejar comida en el plato, aunque siempre es mejor calcular bien la cantidad para no tirar comida. No tienes que volver a pedir la bandeja completa con todo lo que ofrece el buffet, sino que puedes repetir solo lo que más te guste. Si, por ejemplo, eres más de churrasco de cerdo y no quieres de ternera, solo debes pedirlo y los camareros te lo entregarán encantados. Lo mismo si quieres más patatas fritas o criollo, pero no más carne.

Lo que quieras, como lo quieras. Una vez que acabes la comida puedes escoger entre café o postre y, en caso de querer ambas opciones, deberás abonar uno de ellos, sumando esta cantidad al precio de la bebida, único producto que no se incluye.

Más opciones de buffets libres de Vigo

En Vigo hay incontables buffets que combinan todo tipo de comida, desde los platos más típicos de la cultura gallega, hasta comida de otros países como la comida árabe o el sushi, ansiado por muchos. Así, puedes saborear las exquisiteces de otros lugares totalmente a tu antojo y por un precio muy económico que te permite servirte lo que consideres hasta llenar el estómago.

Este es el caso del restaurante Al-Wahab Vigo, un local especializado en comida sirio-libanesa y en el que podrás comer hasta llenarte gracias a su buffet libre por 19,90 euros persona, disponible de martes a jueves en horario de 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, los viernes y sábado de 12:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas, y el domingo de 12:00 a 16:00 horas. Disponen de platos veganos y sin gluten.

Otra opción para comer como un saco sin fondo es el Umi Sushi, un establecimiento que cuenta con dos locales en Vigo; uno situado también en el Centro Comercial A Laxe, en la planta primera local 14-15-16, y otro en Avenida Samil, 57. En Umi Sushi cuentan con un buffet libre por 16,90 euros por semana y de 22,90 euros el fin de semana. Tienes a escoger entre una carta de lo más versátil en la que destaca el sashimi, tacos de salmón, milhojas de atún, rollitos, gyozas, tori baos, sopas o el poke, entre otros.